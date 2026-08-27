Borcu Yüzünden Kredi Çekemeyenlere Müjde: Kredi Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinin kullandırılma şartlarında yapılan düzenleme sayesinde, borç yükü altındaki küçük işletmelerin nakit ihtiyacını karşılamasının önündeki mutlak engeller kaldırıldı. Yeni işleyişe göre, kredi başvurusunda bulunan esnafın son 15 gün içerisinde alınmış borçsuzluk belgesi getirmesi veya var olan borcunu düzenli taksitlendirdiğini kanıtlaması temel kural olarak korunuyor. Ancak bu şartı yerine getiremeyen esnaf doğrudan geri çevrilmeyecek. Onaylanan Hazine destekli kredinin en fazla yüzde 25'lik bölümü, banka aracılığıyla doğrudan vergi dairesine ve SGK'ya aktarılarak kamu borçları kapatılabilecek. Bu mahsup yöntemiyle bir takvim yılında ödenebilecek toplam borç miktarı en fazla 300 bin lira ile sınırlandırılırken, Hazine kamuya olan gecikme faizlerinde de yüzde 25 indirim uygulayacak. Borç tasfiyesinin ardından arta kalan net finansman tutarı ise işletme sahibine teslim edilecek.

Borcunu kredi içerisinden mahsup ettirerek bu imkandan yararlanan hak sahiplerine uygulanan faiz desteği oranlarında ise kademeli bir düzenlemeye gidildi. Buna göre daha önce yüzde 50 olarak uygulanan faiz indirimi yüzde 40'a, yüzde 100 oranındaki tam muafiyet yüzde 80'e ve yüzde 60 faiz indirimi ise yüzde 48 seviyesine çekildi.

Esnafın nefes almasını hedefleyen bu özel kredi mekanizmasından yararlanma süresi de bir yıl ileriye taşınarak 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı. Paket kapsamında işletme sermayesi arayan esnaf 1 milyon 500 bin liraya kadar, yeni bir iş yeri kurmak veya ticari araç satın almak isteyenler ise 3 milyon 500 bin liraya kadar finansman desteğinden faydalanabilecek.