Borcu Yüzünden Kredi Çekemeyenlere Müjde: Kredi Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
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Kamuya prim veya vergi borcu bulunduğu için finansmana erişemeyen esnaf ve sanatkarlar için Hazine faiz destekli kredilerde esneklik sağlandı; borcun kredi tutarından doğrudan tahsil edilerek kalan kısmın işletmeye aktarılmasına imkan tanıyan yeni düzenleme yürürlüğe girdi.
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Devlete vergi ya da Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olduğu için finansman desteğinden mahrum kalan esnaf ve sanatkarlar için kredi kapıları yeniden aralandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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