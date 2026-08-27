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Yıllar Sonra Şampiyonlar Ligi’ne Giden Fenerbahçe’nin Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

Yıllar Sonra Şampiyonlar Ligi’ne Giden Fenerbahçe’nin Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.08.2026 - 07:27
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi Lyon'u mağlup ederek adını lig aşamasına yazdıran Fenerbahçe, tarihi zaferle birlikte büyük bir geliri de kasasına koydu.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi play-off'unda Lyon eleyerek hasrete son veren sarı lacivertliler, büyük bir gelirin sahibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi play-off'unda Lyon eleyerek hasrete son veren sarı lacivertliler, büyük bir gelirin sahibi oldu.

Fenerbahçe, Fransa'daki rövanşta Lyon engelini aşarak 18 yıl aradan sonra Avrupa'nın en prestijli kupasında lig aşamasına kalma hakkı elde etti.

Play-off turuna yükselerek 4,3 milyon avroluk geliri garantileyen Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek katılım ve performans gelirleriyle birlikte önemli bir ekonomik kazanım sağladı. Lig aşamasına katılmasıyla 18,62 milyon avroyu daha kasasına koyan sarı lacivertlilerin elde ettiği toplam gelir yaklaşık 22,3 milyon avroya ulaştı.

Turnuvada lig aşamasındaki her galibiyet için 2,1 milyon avro, beraberlik için ise 700 bin avro ödeme yapılacak. Kanarya'nın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki performansına bağlı olarak elde edeceği toplam gelir 40 milyon avroyu aşabilir.

UEFA'nın açıkladığı verilere göre Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonun ödül sistemi:

Katılım: 18.62 milyon avro

Galibiyet: 2.1 milyon avro

Beraberik: 700 bin avro

Son 16 play-off: 1 milyon avro

Son 16 turu: 11 milyon avro

Çeyrek final: 12.5 milyon avro

Yarı final: 15 milyon avro

Final: 18.5 milyon avro

Şampiyonluk: 6.5 milyon avro

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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