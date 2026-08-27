Yıllar Sonra Şampiyonlar Ligi’ne Giden Fenerbahçe’nin Kazandığı Para Dudak Uçuklattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi Lyon'u mağlup ederek adını lig aşamasına yazdıran Fenerbahçe, tarihi zaferle birlikte büyük bir geliri de kasasına koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi play-off'unda Lyon eleyerek hasrete son veren sarı lacivertliler, büyük bir gelirin sahibi oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın