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Hasret Bitti: Fenerbahçe, Lyon’u Devirerek Şampiyonlar Ligi’ne Katılmaya Hak Kazandı

Hasret Bitti: Fenerbahçe, Lyon’u Devirerek Şampiyonlar Ligi’ne Katılmaya Hak Kazandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 23:53 Son Güncelleme: 26.08.2026 - 23:59
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lyon’u 2-1'lik skorla yenerek 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Galatasaray ile birlikte ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Fenerbahçe’nin rakipleri 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.

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Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Lyon’u 2-1’lik skorla yenerek Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Lyon’u 2-1’lik skorla yenerek Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

Groupama Stadı’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’ye Şampiyonlar Ligi biletini aldıran golleri 24. dakikada Vedat Muriqi ile 28. dakikada Archie Brown kaydetti. 1-1 biten ilk maçın ardından alınan bu galibiyetle sarı lacivertli temsilcimiz Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hasretini bitirdi.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hasretini bitirdi.

Fenerbahçe, play-off turunda Fransız ekibi Lyon’u saf dışı bırakarak 17 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi başardı. Organizasyona ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da grup ve lig aşamasına kaldı. Sarı-lacivertliler, 2011-2012 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen  Avrupa'ya gidemedi. Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin ardından UEFA'dan '2 yıl Avrupa kupalarından men' cezası aldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamlamasına karşın bu cezası nedeniyle organizasyonda yer alamadı.

Fenerbahçe, geride kalan sezonda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde play-off aşamasında Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Portekizli teknik adam liderliğinde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini geçmeyi başaran Fenerbahçe, lig aşaması öncesi Benfica'ya elenerek turnuvaya katılamadı ve özlemini dindiremedi.

Fenerbahçe, elemelerde daha önce 11 kez "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldı.

Fenerbahçe, elemelerde daha önce 11 kez "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında ilk kez 2002-2003 sezonunda eleme oynayan sarı-lacivertiler, Hollanda'nın Feyenoord takımını geçmeyi başaramadı. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda rakibine 1-0 ve 2-0'lık yenilgilerle boyun eğdi. Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda bu kulvarda 2. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Torshavn ekibini sahasında 4-0, deplasmanda ise 5-0'lık skorlarla geçerken 3. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1 yenildiği rakibiyle sahasında 2-2 berabere kaldı ve turu Ukrayna ekibi atladı.

Şampiyon tamamladığı 2010-2011 sezonuna kötü başlayan Fenerbahçe, 3. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımını geçmeyi başaramadı. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı eşleşmede evindeki karşılaşmada 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti. 'Devler Ligi'ne 2012-2013 sezonunda 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Romanya'nın Vaslui ekibini eleyerek play-off'a yükseldi. Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-1 yenildiği rakibiyle İstanbul'da 1-1 berabere kalarak Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Şampiyonlar Ligi elemelerine 2013-2014 sezonunda da 3. turdan dahil olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Salzburg takımını eleyerek play-off etabına adını yazdırdı. İngiltere'nin Arsenal takımıyla eşleşen Fenerbahçe, evinde 3-0, deplasmanda ise 2-0'lık skorlarla rakibine mağlup oldu.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 3. eleme turunda eşleşirken evinde 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-0 yenilerek elendi.

Sarı-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonunda Fransa'nın Monaco ekibiyle 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, deplasmanda ise rakibine 3-1 ile boyun eğdi. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda 3. eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. Deplasmanda 1-0 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 2022-2023 sezonunda 2. eleme turunda eşleştiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa'nın en büyük organizasyonuna katılamadı.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Jose Mourinho yönetiminde İsviçre'nin Lugano ekibini 2. eleme turunda deplasmanda 4-3, evinde ise 2-1'lik skorlarla geçerek adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu turda Fransa'nın Lille ekibiyle karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0'lık skorla karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Rövanşın uzatma bölümünde rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, hedefine ulaşamadı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise yine Mourinho yönetiminde 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek play-off turuna adını yazdırdı. Bu turda Benfica ile eşleşen sarı-lacivertli ekip, evinde golsüz berabere kaldığı rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek 11. kez organizasyona elemelerden katılamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.

Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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