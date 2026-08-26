Hasret Bitti: Fenerbahçe, Lyon’u Devirerek Şampiyonlar Ligi’ne Katılmaya Hak Kazandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lyon’u 2-1'lik skorla yenerek 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Galatasaray ile birlikte ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Fenerbahçe’nin rakipleri 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.
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Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Lyon’u 2-1’lik skorla yenerek Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı.
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hasretini bitirdi.
Fenerbahçe, elemelerde daha önce 11 kez "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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