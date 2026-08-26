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Lyon Fenerbahçe Maçı Sonrası Saha İçi Karıştı: Guendouzi'ye Saldırmaya Çalıştılar!

Lyon Fenerbahçe Maçı Sonrası Saha İçi Karıştı: Guendouzi'ye Saldırmaya Çalıştılar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.08.2026 - 00:36
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Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından sahada iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı. Lyon oyuncuları Guendouzi'ye tepki gösterdi ve kısa sürede gerilim yükseldi.

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Lyon Fenerbahçe maçının ardından saha içi karıştı.

Lyon Fenerbahçe maçının ardından saha içi karıştı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından saha içi karıştı. Lyon oyuncuları Guendouzi'ye tepki gösterdi. Kısa sürede iki takımın oyuncuları arasında gerginlik yükseldi.

Daha sonra Fenerbahçeli oyuncuların da araya girmesiyle tartışma sona erdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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