Aziz Yıldırım'dan Lyon Taraftarına Küfür: Şampiyonlar Ligi Maçı Sonrası Tansiyon Yükseldi

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Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan Şampiyonlar Ligi play off turu maçı sonrasında saha içi de, koridorlar da, tribünler de karıştı. Saha içindeki yüksek gerilime tribünler de dahil oldu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve ekibinin olduğu bölüme tacizde bulunan bazı Fransız taraftarlara sinirlenen Aziz Yıldırım küfürler savurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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