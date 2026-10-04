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Hasan Arda Kaşıkçı, Türk Futbolundaki Başarısızlığın Asıl Sebeplerini Anlattı: "Belçika 25-0 Önde"

Hasan Arda Kaşıkçı, Türk Futbolundaki Başarısızlığın Asıl Sebeplerini Anlattı: "Belçika 25-0 Önde"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 17:06
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Türkiye, Uluslar Ligi'nde üç maç sonunda sadece grupta değil ligde son sırayı aldı. Ağır mağlubiyetlerin ardından eleştiriler artarken, yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı da Türk futbolundaki tabloyu acı bir şekilde ortaya koydu. Kaşıkçı, 25-0 bitecek maçın futbolcuların çabasıyla 3-0 bittiğini söyledi.

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Hasan Arda Kaşıkçı'nın Belçika ve Türkiye karşılaştırmasındaki dikkat çekici noktalar sosyal medyada da beğeni topladı.

Son sıradayız.

Son sıradayız.

Fransa, İtalya ve Belçika mağlubiyetleriyle puansız kalan milli takım ligde son sırada yer alıyor. Oyun anlamında da birçok problemin su yüzüne çıktığı milli takımda birçok kişi eleştirilerin hedefinde.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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