Hasan Arda Kaşıkçı, Türk Futbolundaki Başarısızlığın Asıl Sebeplerini Anlattı: "Belçika 25-0 Önde"
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Türkiye, Uluslar Ligi'nde üç maç sonunda sadece grupta değil ligde son sırayı aldı. Ağır mağlubiyetlerin ardından eleştiriler artarken, yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı da Türk futbolundaki tabloyu acı bir şekilde ortaya koydu. Kaşıkçı, 25-0 bitecek maçın futbolcuların çabasıyla 3-0 bittiğini söyledi.
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Hasan Arda Kaşıkçı'nın Belçika ve Türkiye karşılaştırmasındaki dikkat çekici noktalar sosyal medyada da beğeni topladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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