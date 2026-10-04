Hasan Arda Kaşıkçı, Türk Futbolundaki Başarısızlığın Asıl Sebeplerini Anlattı: "Belçika 25-0 Önde"

Türkiye, Uluslar Ligi'nde üç maç sonunda sadece grupta değil ligde son sırayı aldı. Ağır mağlubiyetlerin ardından eleştiriler artarken, yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı da Türk futbolundaki tabloyu acı bir şekilde ortaya koydu. Kaşıkçı, 25-0 bitecek maçın futbolcuların çabasıyla 3-0 bittiğini söyledi.