Türkiye Uluslar Ligi A Ligi Sıralamasının En Altında: Puansız Üç Takımdan Biri

Ülke Puanı hesabının paylaştığı A Ligi sıralamasında 16 takım, gruplardaki konumlarına göre dizildi. Üç maçta puan alamayan Türkiye, tablonun en altında yer aldı. Milli Takım ilk üç maçında 1 gol atarken kalesinde 8 gol gördü ve averajı eksi 7 oldu. Sırbistan ve Çekya da üç maçı geride bırakıp puan alamayan diğer iki takım olarak tabloda yer aldı.