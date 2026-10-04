Türkiye Uluslar Ligi A Ligi Sıralamasının En Altında: Puansız Üç Takımdan Biri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde üçüncü hafta geride kalırken 16 takımlık genel sıralama paylaşıldı. Tabloda Milli Takım en alt sırada yer aldı. Tablodaki durumumuz bir kez daha Montella ve yönetimine eleştirilere neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, A Ligi sıralamasında 16. sırada.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Grupların liderleri ve takipçileri tabloda ayrı ayrı sıralanıyor.
Türkiye'nin kalan üç maçı var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın