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Türkiye Uluslar Ligi A Ligi Sıralamasının En Altında: Puansız Üç Takımdan Biri

Türkiye Uluslar Ligi A Ligi Sıralamasının En Altında: Puansız Üç Takımdan Biri

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 16:21
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde üçüncü hafta geride kalırken 16 takımlık genel sıralama paylaşıldı. Tabloda Milli Takım en alt sırada yer aldı. Tablodaki durumumuz bir kez daha Montella ve yönetimine eleştirilere neden oldu. 

Kaynak - Ülke Puan

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Türkiye, A Ligi sıralamasında 16. sırada.

Türkiye, A Ligi sıralamasında 16. sırada.

Ülke Puanı hesabının paylaştığı A Ligi sıralamasında 16 takım, gruplardaki konumlarına göre dizildi. Üç maçta puan alamayan Türkiye, tablonun en altında yer aldı. Milli Takım ilk üç maçında 1 gol atarken kalesinde 8 gol gördü ve averajı eksi 7 oldu. Sırbistan ve Çekya da üç maçı geride bırakıp puan alamayan diğer iki takım olarak tabloda yer aldı.

Grupların liderleri ve takipçileri tabloda ayrı ayrı sıralanıyor.

Grupların liderleri ve takipçileri tabloda ayrı ayrı sıralanıyor.

Tabloda grup birincileri İspanya ve Portekiz 9, Yunanistan ve Fransa 7 puanla yer aldı. Grup ikincileri sıralamasında İngiltere ve Belçika 6, Hollanda 5, Danimarka ise 3 puanda. Grup üçüncülerinde İtalya ve Almanya 4, Norveç ile Hırvatistan 3 puana sahip. Grup sonuncuları arasında ise Galler 3 puanla en üstte, Sırbistan, Çekya ve Türkiye puansız bekliyor.

Türkiye'nin kalan üç maçı var.

Türkiye'nin kalan üç maçı var.

Türkiye'nin grupta üç maçı kaldı. Milli Takım 5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanına çıkacak, ardından 12 Kasım'da Belçika'yı evinde konuk edecek ve 15 Kasım'da Fransa'ya konuk olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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