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Bir Gezgin Van Gölü'nde İlginç Şekilde Hareket Eden Bir Canlıyı Kaydetti: "Van Gölü Canavarını Çekmişimdir"

Bir Gezgin Van Gölü'nde İlginç Şekilde Hareket Eden Bir Canlıyı Kaydetti: "Van Gölü Canavarını Çekmişimdir"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.10.2026 - 18:23

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Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, uzun yıllardır şehirde yaşayanların anlattığı canavar hikayeleriyle de anılıyor. Yıllardır kulaktan kulağa yayılan, hakkında belgeseller çekilen ve bölge halkının anlatılarıyla gizemini koruyan Van Gölü Canavarı efsanesi, ne zaman unutulmaya yüz tutsa kendini yeniden hatırlatmayı başarıyor.

'simurg.tuba' isimli kullanıcı, kayalıklardan çektiği görüntülerde suyu yaran uzun bir şey fark etti. Suda hızla ilerleyen canlının ne olduğuna anlam veremeyenlerin aklına elbette ilk olarak Van Gölü Canavarı geldi. 

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Van Gölü, sadece büyüklüğüyle değil, sodalı suyu ve eşsiz ekosistemiyle de her zaman gizemini koruyan bir doğa harikası. Peki, yıllardır dilden dile dolaşan bu Van Gölü Canavarı anlatısı nereden geliyor?

Van Gölü, sadece büyüklüğüyle değil, sodalı suyu ve eşsiz ekosistemiyle de her zaman gizemini koruyan bir doğa harikası. Peki, yıllardır dilden dile dolaşan bu Van Gölü Canavarı anlatısı nereden geliyor?

Efsanenin geçmişi 1990’lı yıllara kadar uzanıyor. O dönemde yapılan çok sayıda ihbar, görgü tanıklarının ifadeleri ve hatta oluşturulan resmi araştırma komisyonları, Van Gölü Canavarı konusunu ülke gündeminin ilk sırasına taşımıştı. Sırtında dikenleri olan, devasa ve ejderhayı andıran bir yaratık gördüğünü iddia edenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktu.

Sosyal medyada viral olan bu son görüntüde ise göl yüzeyinde doğrusal bir hatta ilerleyen karanlık bir siluet göze çarpıyor. Uzaktan bakıldığında gerçekten de efsanelerdeki yaratığın su yüzeyine çıkışını andıran bu görüntü, izleyenleri ikiye böldü. Bir kesim bunu heyecan verici bir kanıt olarak değerlendirirken, bilimsel ve mantıksal yaklaşanlar ise olayın arkasında çok daha basit doğa olayları olabileceğini savundu.

Göl yüzeyinde bu tür 'canavar' illüzyonlarına sebep olan başlıca etkenler neler?

  • İnci Kefalı Göçü: Van Gölü’ne özgü bir tür olan inci kefalleri, üreme dönemlerinde veya sürü halinde hareket ettiklerinde su yüzeyinde uzun, koyu ve hareketli dalgalanmalar oluşturabilir.

  • Dalga ve Rüzgar Kırılmaları: Sodalı suyun ışığı kırma açısı ve anlık dip akıntıları, su yüzeyinde uzaktan devasa bir canlı yüzüyormuş izlenimi yaratabilir.

  • Su Samurları veya Yüzen Kara Hayvanları: Göl çevresinde yaşayan su samurları ya da karşıdan karşıya geçmeye çalışan iri kara canlıları, suyun üzerinde sıra halinde hareket ederken tek bir uzun yaratık gibi görünebilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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