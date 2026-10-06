Bir Gezgin Van Gölü'nde İlginç Şekilde Hareket Eden Bir Canlıyı Kaydetti: "Van Gölü Canavarını Çekmişimdir"

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, uzun yıllardır şehirde yaşayanların anlattığı canavar hikayeleriyle de anılıyor. Yıllardır kulaktan kulağa yayılan, hakkında belgeseller çekilen ve bölge halkının anlatılarıyla gizemini koruyan Van Gölü Canavarı efsanesi, ne zaman unutulmaya yüz tutsa kendini yeniden hatırlatmayı başarıyor.

'simurg.tuba' isimli kullanıcı, kayalıklardan çektiği görüntülerde suyu yaran uzun bir şey fark etti. Suda hızla ilerleyen canlının ne olduğuna anlam veremeyenlerin aklına elbette ilk olarak Van Gölü Canavarı geldi.

Kaynak