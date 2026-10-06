Bir Gezgin Van Gölü'nde İlginç Şekilde Hareket Eden Bir Canlıyı Kaydetti: "Van Gölü Canavarını Çekmişimdir"

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Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, uzun yıllardır şehirde yaşayanların anlattığı canavar hikayeleriyle de anılıyor. Yıllardır kulaktan kulağa yayılan, hakkında belgeseller çekilen ve bölge halkının anlatılarıyla gizemini koruyan Van Gölü Canavarı efsanesi, ne zaman unutulmaya yüz tutsa kendini yeniden hatırlatmayı başarıyor.
'simurg.tuba' isimli kullanıcı, kayalıklardan çektiği görüntülerde suyu yaran uzun bir şey fark etti. Suda hızla ilerleyen canlının ne olduğuna anlam veremeyenlerin aklına elbette ilk olarak Van Gölü Canavarı geldi.
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Van Gölü, sadece büyüklüğüyle değil, sodalı suyu ve eşsiz ekosistemiyle de her zaman gizemini koruyan bir doğa harikası. Peki, yıllardır dilden dile dolaşan bu Van Gölü Canavarı anlatısı nereden geliyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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