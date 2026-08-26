Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri bugün belli olacak. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da çekilecek. Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. Devler Ligi’ne lig aşamasından katılacak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli olacak.

İki takım da, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla içerde, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek. Toplamda 36 takımla oynanacak lig aşamasına katılacak ekiplerden 32'si belli olurken kalan 4 takım, bu akşam yapılacak play-off turu rövanş maçları sonrasında netleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde 4 torbadan 2'şer takımla kozlarını paylaşacak ve her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 8 maç yapacak. Devler Ligi'nde ilk hafta maçları ise 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

1. TORBA

2. TORBA

BORUSSIA DORTMUND

ROMA

SPORTING LIZBON

ASTON VILLA

PORTO

MANCHESTER UNITED

CLUB BRUGGE

REAL BETIS

PSV EINDHOVEN

3. TORBA

FEYENOORD

LILLE

FENERBAHÇE

BODO GLIMT

NAPOLI

RB LEIPZIG

VILLARREAL

SHAKHTAR DONETSK

GALATASARAY

4. TORBA