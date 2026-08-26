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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.08.2026 - 00:22
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Play-off maçlarının tamamlanmasının ardından Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasında ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün saat 19.00’da gerçekleştirilecek kura çekimine iki temsilcimiz de 3. torbadan dahil olacak.

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Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 3. torbadan dahil olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 3. torbadan dahil olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri bugün belli olacak. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da çekilecek. Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. Devler Ligi’ne lig aşamasından katılacak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli olacak.

İki takım da, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla içerde, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek. Toplamda 36 takımla oynanacak lig aşamasına katılacak ekiplerden 32'si belli olurken kalan 4 takım, bu akşam yapılacak play-off turu rövanş maçları sonrasında netleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde 4 torbadan 2'şer takımla kozlarını paylaşacak ve her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 8 maç yapacak. Devler Ligi'nde ilk hafta maçları ise 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

1. TORBA

2. TORBA

3. TORBA

  • FEYENOORD

  • LILLE

  • FENERBAHÇE

  • BODO GLIMT

  • NAPOLI

  • RB LEIPZIG

  • VILLARREAL

  • SHAKHTAR DONETSK

  • GALATASARAY

4. TORBA

  • SLAVIA PRAG

  • STUTTGART

  • COMO

  • LENS

  • LASK

  • SABAH

  • VIKING

  • AEK ATINA

  • CELJE / S. BRATISLAVA

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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