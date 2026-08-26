Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
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Play-off maçlarının tamamlanmasının ardından Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasında ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün saat 19.00’da gerçekleştirilecek kura çekimine iki temsilcimiz de 3. torbadan dahil olacak.
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Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 3. torbadan dahil olacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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