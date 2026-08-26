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Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Rakipleri Kim?

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Rakipleri Kim?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.08.2026 - 00:10
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Fenerbahçe, play-off turunda Lyon’u saf dışı bırakarak Galatasaray ile birlikte ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmeye hak kazandı. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne kalmasının ardından şimdi en çok merak edilen konu Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinin kimler olacağı. Fenerbahçe’nin rakipleri kim? Galatasaray’ın rakipleri kim? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan play-off maçları sonrası gözler lig aşamasına çevrildi. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, Devler Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandılar. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kuraları, 27 Ağustos'ta (bugün) Monaco'da yapılacak ve TSİ 19.00'da çekilecek. Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. 

Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde 4 torbadan 2'şer takımla kozlarını paylaşacak ve her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 8 maç yapacak. Devler Ligi'nde ilk hafta maçları ise 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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