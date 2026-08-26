Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Rakipleri Kim?
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Fenerbahçe, play-off turunda Lyon’u saf dışı bırakarak Galatasaray ile birlikte ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmeye hak kazandı. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne kalmasının ardından şimdi en çok merak edilen konu Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinin kimler olacağı. Fenerbahçe’nin rakipleri kim? Galatasaray’ın rakipleri kim? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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