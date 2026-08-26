Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Rakipleri Kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan play-off maçları sonrası gözler lig aşamasına çevrildi. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, Devler Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandılar. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kuraları, 27 Ağustos'ta (bugün) Monaco'da yapılacak ve TSİ 19.00'da çekilecek. Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde 4 torbadan 2'şer takımla kozlarını paylaşacak ve her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 8 maç yapacak. Devler Ligi'nde ilk hafta maçları ise 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.