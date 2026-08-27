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Sinan Engin, Lyon Fenerbahçe Maçındaki Olayları Yorumladı: “Şerefsizlere Bak Nasıl Saldırmışlar!”

Sinan Engin, Lyon Fenerbahçe Maçındaki Olayları Yorumladı: “Şerefsizlere Bak Nasıl Saldırmışlar!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.08.2026 - 08:27

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Yorumcu Sinan Engin, Asist Analiz kanalında, Lyon - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan kavga görüntülerini görünce “Şerefsizlere bak nasıl saldırmışlar” yorumunu yaptı. Lyon’ın kadın başkanının gözyaşlarını tutamaması hakkında da konuşan yorumcu Sinan Engin “Zengin kadınsın git evinde otur, yemek yapsınlar sana, yemek ye. Ne ağlıyorsun?  Canı sıkılmış, kulübü satın almış” dedi.

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Sinan Engin, Lyon - Fenerbahçe maçının sonunda çıkan kavga hakkında açıklama yaptı.

Sinan Engin, Lyon - Fenerbahçe maçının sonunda çıkan kavga hakkında açıklama yaptı.

YouTube’daki Asist Analiz kanalında yorum yapan Sinan Engin, Lyon futbolcularının Guendouzi’ye yaptığı saldırı ve Fenerbahçeli oyuncuların takım arkadaşlarını korumaları hakkında “Şerefsizlere bak!, nasıl saldırmışlar! Tam şerefsiz bunlar! Bak sen terbiyesizlere! Ama Fenerbahçeliler hemen gidiyor oraya. Helal olsun!” dedi. 

Lyon başkanı hakkında da açıklama yapan Sinan Engin “Lyon'un kadın başkanını görmediniz mi? Ağlıyordu. Zengin kadınsın git evinde otur, yemek yapsınlar sana, yemek ye. Ne ağlıyorsun?  Canı sıkılmış, kulübü satın almış” yorumunda bulundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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