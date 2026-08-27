Sinan Engin, Lyon Fenerbahçe Maçındaki Olayları Yorumladı: “Şerefsizlere Bak Nasıl Saldırmışlar!”

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Yorumcu Sinan Engin, Asist Analiz kanalında, Lyon - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan kavga görüntülerini görünce “Şerefsizlere bak nasıl saldırmışlar” yorumunu yaptı. Lyon’ın kadın başkanının gözyaşlarını tutamaması hakkında da konuşan yorumcu Sinan Engin “Zengin kadınsın git evinde otur, yemek yapsınlar sana, yemek ye. Ne ağlıyorsun? Canı sıkılmış, kulübü satın almış” dedi.
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Sinan Engin, Lyon - Fenerbahçe maçının sonunda çıkan kavga hakkında açıklama yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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