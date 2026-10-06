Nerf Silahı ile Dişini Çekmeye Çalışan Minik Cesaretini Toplayamayınca Duruma Kedi Müdahale Etti

Hepimizin çocukluk döneminin en gergin ve unutulmaz anlarından biri kesinlikle ilk süt dişinin sallanmaya başladığı zamanlardır. Bu süreçte ebeveynler, çocuklarının korkusunu hafifletmek ve durumu eğlenceli bir oyuna dönüştürmek için birbirinden yaratıcı yöntemlere başvurabiliyor. Geleneksel kapı koluna ip bağlama yönteminden modern oyuncak silahlarla yapılan denemelere kadar pek çok farklı teknik, ailelerin neşeli anılarına dönüşüyor. Ancak evde bir evcil hayvan varsa, en ince detayına kadar hesaplanmış planlar bile beklenmedik şekilde yön değiştirebiliyor.

Oğlunun sallanan süt dişini çıkarmak isteyen bir baba, bu anı eğlenceli hale getirmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Nerf silahının mermisine bağladığı ipin diğer ucunu minik çocuğun dişine tutturan baba, geri sayım yaparak çocuğunun mekanizmayı tetiklemesini istedi. Fakat minik çocuk cesaretini bir türlü toplayamayınca evin kedisi sorunu saniyeler içinde çözdü.