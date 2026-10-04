Kısacık Kollarıyla Ata Havuç Yedirmeye Çalışan Minik Kız Atı Perişan Etti

Güney Kore'nin güneyinde yer alan volkanik Jeju Adası, siyah bazalt taşlarından örülmüş duvarlarının yanı sıra yüzyıllardır süren at yetiştiriciliğiyle de tanınıyor. Adadaki çiftlikler ve at ahırları da ziyaretçilere atları yakından görme ve onları besleme fırsatı sunuyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı da Jeju'daki bir çiftlikte kaydedilen, minik bir kızın ata havuç yedirmeye çalıştığı anları paylaştı. Küçük kızın, ucuna havuç takılı çubuğu pencereden boynunu uzatan ata doğru uzatırken kısacık kollarıyla verdiği mücadele kameraya yansıdı. Atın yemeğe ulaşmak için verdiği mücadele güldürürken o anlar izleyenlerin içini ısıttı.