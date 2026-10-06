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Kel Olduğu İçin İlk Buluşmada Terk Edilen İçerik Üreticisi İsyan Etti: "Kel Olmak Suç mu?"

Kel Olduğu İçin İlk Buluşmada Terk Edilen İçerik Üreticisi İsyan Etti: "Kel Olmak Suç mu?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.10.2026 - 17:03

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Toplumun ve sosyal medyanın dayattığı fiziksel beklentiler, ikili ilişkilerde ve günlük hayatta kişilerin hayatlarını ister istemez zorlaştırabiliyor. Estetik sektörü genel olarak kadınlar üzerinden şekilleniyor ve bu durumdan daha çok kadınlar muzdarip fakat günümüzde artık durum erkekler için de pek farklı değil. Özellikle saç dökülmesi ve kellik gibi durumlar, erkeklerin en çok baskı hissettiği konuların başında geliyor.

İçerik üreticisi Uğur Faruk, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile maruz kaldığı önyargılara ve yaşadığı olumsuz buluşma deneyimine isyan etti. 'Ben bu kafayı söküp atayım mı?' diyerek isyanını dile getiren gence, aynı durumu yaşayan pek çok erkek de katıldı. 

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"Kel olmak suç mu?"

"Kel olmak suç mu?"

İkili ilişkilerde fiziksel kriterlerin ve yüzeysel beklentilerin ne kadar ön plana çıktığı her geçen gün farklı bir olayla yeniden gündeme geliyor. Bir süredir mesajlaştığı bir kadınla buluşan içerik üreticisi Uğur Faruk, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Yemeğin ardından lavaboya gitme bahanesiyle masadan kalkan kadın, yarım saat boyunca geri dönmeyince işin aslı attığı mesajla ortaya çıktı. 

Bu durum karşısında şaşkınlığını ve öfkesini gizleyemeyen Uğur Faruk, sosyal medya takipçilerine içini döktü. Şapkasını çıkararak durumu protesto eden içerik üreticisi, boyu, arabası, evi veya karakteri ne kadar düzgün olursa olsun meselenin sadece saça indirgenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Özellikle saç dökülmesi meselesinin çok yaygın olduğu ülkemizde, Faruk'un isyanına ek çok kişi katıldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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