Kel Olduğu İçin İlk Buluşmada Terk Edilen İçerik Üreticisi İsyan Etti: "Kel Olmak Suç mu?"

Toplumun ve sosyal medyanın dayattığı fiziksel beklentiler, ikili ilişkilerde ve günlük hayatta kişilerin hayatlarını ister istemez zorlaştırabiliyor. Estetik sektörü genel olarak kadınlar üzerinden şekilleniyor ve bu durumdan daha çok kadınlar muzdarip fakat günümüzde artık durum erkekler için de pek farklı değil. Özellikle saç dökülmesi ve kellik gibi durumlar, erkeklerin en çok baskı hissettiği konuların başında geliyor.

İçerik üreticisi Uğur Faruk, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile maruz kaldığı önyargılara ve yaşadığı olumsuz buluşma deneyimine isyan etti. 'Ben bu kafayı söküp atayım mı?' diyerek isyanını dile getiren gence, aynı durumu yaşayan pek çok erkek de katıldı.

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