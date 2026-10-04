Suriye'yi Dolaşan Bir Gezgin Gözlemlerini Paylaştı: Ülkede Hayat Normale Döndü mü?

8 Aralık 2024'te Esad hükümetinin düşmesinin ardından Suriye yavaş yavaş eski haline dönmeye başlamıştı. Ülkemizde yaşayan pek çok Suriyeli de ülkesine dönmüştü. Fakat ülkede bu kadar uzun zaman süren savaşın ardından durumun ne zaman tam anlamıyla düzeleceği de hep bir merak konusuydu. Son dönemde gezgin içerik üreticileri, Suriye sokaklarını gezerek bu soruyu yanıtlamaya başladı.

1solotraveler1 isimli içerik üreticisi, 'Suriye'de hayat normale döndü mü? Bir kahve içerek görelim' notuyla paylaştığı videoda Suriye'de saat kulesinin bulunduğu bir meydana gitti. Balkonları yanmış, pencereleri kararmış binaların bulunduğu sokaktan geçen içerik üreticisi ülkedeki son durumu gözler önüne serdi.

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