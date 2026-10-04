Suriye'yi Dolaşan Bir Gezgin Gözlemlerini Paylaştı: Ülkede Hayat Normale Döndü mü?

8 Aralık 2024'te Esad hükümetinin düşmesinin ardından Suriye yavaş yavaş eski haline dönmeye başlamıştı. Ülkemizde yaşayan pek çok Suriyeli de ülkesine dönmüştü. Fakat ülkede bu kadar uzun zaman süren savaşın ardından durumun ne zaman tam anlamıyla düzeleceği de hep bir merak konusuydu. Son dönemde gezgin içerik üreticileri, Suriye sokaklarını gezerek bu soruyu yanıtlamaya başladı.
1solotraveler1 isimli içerik üreticisi, 'Suriye'de hayat normale döndü mü? Bir kahve içerek görelim' notuyla paylaştığı videoda Suriye'de saat kulesinin bulunduğu bir meydana gitti. Balkonları yanmış, pencereleri kararmış binaların bulunduğu sokaktan geçen içerik üreticisi ülkedeki son durumu gözler önüne serdi.
Suriye'de hayat gerçekten normale döndü mü?
Normalleşmenin hızı ise bölgeye ve mahalleye göre değişiyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı verilerine göre 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye'den gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı mayıs ayı itibarıyla 667 bini aşmıştı. Videonun ilk karelerinde balkonları yanmış binalar görülürken, ardından gelen meydanda kafelerin açık olması ve trafik polisinin görevde olması bu geçiş sürecinin iki yüzünü bir arada gösteriyor.
İçerik üreticisinin elindeki paraların da ülkenin normalde dönmesi ile doğrudan bir ilgisi var. Suriye, 1 Ocak 2026'da para biriminden iki sıfır atarak yeni banknotlara geçti. 100 eski lira 1 yeni liraya denk geliyor, banknotlardan eski liderlerin portreleri kaldırılırken yerlerine buğday, zeytin, gül, narenciye ve dut ağacı gibi tarım ve doğa simgeleri konuldu. Videoda görülen 25 liralık banknotta da dut dalı yer alıyor.
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