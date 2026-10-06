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Bilecik'te Koruma Altındaki Bir Kızıl Geyik Görüntülendi

Bilecik'te Koruma Altındaki Bir Kızıl Geyik Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 10:41

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Bilecik'in yaylalarında koruma altındaki kızıl geyikler, sonbaharın en hareketli dönemi olan böğürme mevsiminde kameraya takıldı. Görüntüler, Bozüyük ilçesindeki yaylalar ile Uludağ'ın eteklerinde uzanan İnegöl-Bilecik hattında kaydedildi. Eylül ayına denk gelen bu dönemde erkek geyikler, hem dişilere yerlerini duyurmak hem de rakiplerine gözdağı vermek için ormanda yüksek sesle böğürüyor. Görüntüleri fotoğrafçı İsmail Uzer belgeledi. Geniş ve dallı boynuzlarıyla dikkat çeken erkek geyikler, bölge halkının ve doğaseverlerin ilgisini çekti. Kızıl geyik, Türkiye'de yaşayan en büyük geyik türü olmasına rağmen ülkenin yalnızca belirli bölgelerinde varlığını sürdürüyor ve popülasyonu Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yakından izleniyor.

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Türkiye'nin en büyük geyik türü olan kızıl geyik, aşırı avlanma yüzünden yalnızca birkaç bölgeye sıkıştı

Türkiye'nin en büyük geyik türü olan kızıl geyik, aşırı avlanma yüzünden yalnızca birkaç bölgeye sıkıştı

Kızıl geyik (Cervus elaphus), dünyanın en iri geyik türlerinden biri. Erkekler 150 kilogramı aşabiliyor, dallı boynuzlar yalnızca erkeklerde çıkıyor ve her yıl dökülüp yeniden uzuyor. Türkiye'de ağırlıklı olarak Marmara ile Batı Karadeniz bölgelerinde, bazı noktalarda İç Anadolu'nun kuzeyinde yaşıyor. Ormanlık alanlarda ve yerleşimden uzak çayırlarda dolaşan tür; yaprak, filiz, çalı, kabuk ve meyveyle besleniyor. Doğada ortalama 15-16 yıl yaşıyor.

Türün uluslararası listelerdeki durumu 'asgari endişe' olsa da Türkiye için tablo farklı. Bilinçsiz ve aşırı avlanma, ülkedeki kızıl geyik nüfusunu ciddi biçimde düşürdü; bugün sayıları az olduğu için tür, yakın gelecekte nesli tehlike altına girme ihtimali taşıyan hayvanlar arasında sayılıyor. Bu yüzden avlanması Merkez Av Komisyonu kararlarıyla sıkı biçimde düzenleniyor ve bazı illerde yasak.

Koruma çalışmaları sahada da sürüyor. İstanbul'daki Bahçeköy Geyik Üretme İstasyonu'nda bugüne kadar 286 kızıl geyik üretildi, bunların 212'si Kocaeli, Balıkesir, Gümüşhane, Çorum, Giresun, Afyon ve Kahramanmaraş'ta doğaya salındı. Kocaeli'ndeki Samanlı Dağları'nda yürütülen projede ise 30 geyik, mikroçip, küpe ve GPS tasmayla izleniyor. Yaş, sağlık durumu ve genetik çeşitlilik düzenli takip ediliyor; amaç, geyiklerin doğaya döndüklerinde yabani davranışlarını kaybetmemesi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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