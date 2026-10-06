Bilecik'te Koruma Altındaki Bir Kızıl Geyik Görüntülendi

Kızıl geyik (Cervus elaphus), dünyanın en iri geyik türlerinden biri. Erkekler 150 kilogramı aşabiliyor, dallı boynuzlar yalnızca erkeklerde çıkıyor ve her yıl dökülüp yeniden uzuyor. Türkiye'de ağırlıklı olarak Marmara ile Batı Karadeniz bölgelerinde, bazı noktalarda İç Anadolu'nun kuzeyinde yaşıyor. Ormanlık alanlarda ve yerleşimden uzak çayırlarda dolaşan tür; yaprak, filiz, çalı, kabuk ve meyveyle besleniyor. Doğada ortalama 15-16 yıl yaşıyor.

Türün uluslararası listelerdeki durumu 'asgari endişe' olsa da Türkiye için tablo farklı. Bilinçsiz ve aşırı avlanma, ülkedeki kızıl geyik nüfusunu ciddi biçimde düşürdü; bugün sayıları az olduğu için tür, yakın gelecekte nesli tehlike altına girme ihtimali taşıyan hayvanlar arasında sayılıyor. Bu yüzden avlanması Merkez Av Komisyonu kararlarıyla sıkı biçimde düzenleniyor ve bazı illerde yasak.

Koruma çalışmaları sahada da sürüyor. İstanbul'daki Bahçeköy Geyik Üretme İstasyonu'nda bugüne kadar 286 kızıl geyik üretildi, bunların 212'si Kocaeli, Balıkesir, Gümüşhane, Çorum, Giresun, Afyon ve Kahramanmaraş'ta doğaya salındı. Kocaeli'ndeki Samanlı Dağları'nda yürütülen projede ise 30 geyik, mikroçip, küpe ve GPS tasmayla izleniyor. Yaş, sağlık durumu ve genetik çeşitlilik düzenli takip ediliyor; amaç, geyiklerin doğaya döndüklerinde yabani davranışlarını kaybetmemesi.