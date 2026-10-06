Bilecik'te Koruma Altındaki Bir Kızıl Geyik Görüntülendi

Bilecik'in yaylalarında koruma altındaki kızıl geyikler, sonbaharın en hareketli dönemi olan böğürme mevsiminde kameraya takıldı. Görüntüler, Bozüyük ilçesindeki yaylalar ile Uludağ'ın eteklerinde uzanan İnegöl-Bilecik hattında kaydedildi. Eylül ayına denk gelen bu dönemde erkek geyikler, hem dişilere yerlerini duyurmak hem de rakiplerine gözdağı vermek için ormanda yüksek sesle böğürüyor. Görüntüleri fotoğrafçı İsmail Uzer belgeledi. Geniş ve dallı boynuzlarıyla dikkat çeken erkek geyikler, bölge halkının ve doğaseverlerin ilgisini çekti. Kızıl geyik, Türkiye'de yaşayan en büyük geyik türü olmasına rağmen ülkenin yalnızca belirli bölgelerinde varlığını sürdürüyor ve popülasyonu Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yakından izleniyor.
Türkiye'nin en büyük geyik türü olan kızıl geyik, aşırı avlanma yüzünden yalnızca birkaç bölgeye sıkıştı
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