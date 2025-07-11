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Bu Nasıl Asalet? Bursa'da Fotokapana Yakalanan Geyik Pozunu Verip Ağaçların Arasında Kayboldu

Bu Nasıl Asalet? Bursa'da Fotokapana Yakalanan Geyik Pozunu Verip Ağaçların Arasında Kayboldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2025 - 18:47

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Fotokapanlar, son dönemde oldukça yaygınlaştı. Doğada gizlice yerleştirilen ve hareket algılandığında otomatik olarak fotoğraf ya da video çeken bu kameralara birbirinden özel görüntüler yansıyor. İnsan müdahalesi olmadan çalışan bu cihazlar, hayvanların doğal davranışlarını bozmadan uzun süreli gözlemler yapılmasını sağlıyor. 

Bursa'da bir kızılgeyik fotokapana yakalandı. Önce bütün asaletiyle fotokapana pozunu veren geyik, ardından ağaçların arasında gözden kayboldu. Geyikler, doğayla kurdukları uyum ve masalsı görüntüleriyle birçok kültürde zarafetin ve özgürlüğün sembolü olmuşlardır. Özellikle Türk mitolojisinde de geyiklerin özel bir yeri vardır.

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Meseleyi mitolojiye bağlayanlar oldu.

Meseleyi mitolojiye bağlayanlar oldu.

Türk mitolojisinde geyik, kutsal bir rehber olarak kabul edilir ve özellikle zor zamanlarda ya da yeni bir yurt aranırken ortaya çıkıp topluluğa yol gösterdiğine inanılır. Efsanelerde genellikle bir dişi geyik belirip bir Türk boyunu verimli ve güvenli topraklara götürür; bu olay Tanrı’nın o yeri onlara uygun gördüğünün işareti sayılır. Geyik, aynı zamanda doğurganlık, dişi enerji ve koruyucu ruhlarla ilişkilendirilir. İslamiyet sonrası dönemde bile bu inanç devam etmiş, Anadolu’da bazı ermişlerin geyik kılığına girerek insanlara yol gösterdiği anlatılmıştır. Bu geyiğin de meydana gelecek olan bir olayın habercisi olduğuna inanlar oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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