Bu Nasıl Asalet? Bursa'da Fotokapana Yakalanan Geyik Pozunu Verip Ağaçların Arasında Kayboldu

Fotokapanlar, son dönemde oldukça yaygınlaştı. Doğada gizlice yerleştirilen ve hareket algılandığında otomatik olarak fotoğraf ya da video çeken bu kameralara birbirinden özel görüntüler yansıyor. İnsan müdahalesi olmadan çalışan bu cihazlar, hayvanların doğal davranışlarını bozmadan uzun süreli gözlemler yapılmasını sağlıyor.

Bursa'da bir kızılgeyik fotokapana yakalandı. Önce bütün asaletiyle fotokapana pozunu veren geyik, ardından ağaçların arasında gözden kayboldu. Geyikler, doğayla kurdukları uyum ve masalsı görüntüleriyle birçok kültürde zarafetin ve özgürlüğün sembolü olmuşlardır. Özellikle Türk mitolojisinde de geyiklerin özel bir yeri vardır.