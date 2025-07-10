Şehrin Hakimi Kediler: Ülkemizi Ziyaret Eden Turistler Sokaklarda Karşılaştıkları Kedi Manzaralarını Paylaştı

Kediler, doğaları gereği bağımsız ve meraklı hayvanlardır. Bir evin kralı mı, yoksa her sokakta hüküm süren minik birer mafya mı, hala emin değiliz. İnsanlarla kurdukları bağ tamamen kendi isteklerine bağlı. Bu da onları gizemli ve ilgi çekici kılıyor. Günün büyük kısmını miskinlikle geçiren bu canlılar, zaman zaman oyunbaz halleriyle neşeli anlar yaşatır. Bir kedinin bir eve kattığı huzur ve sıcaklık, birçok insan için vazgeçilmezdir.
Ülkemiz de artık sokaklarda özgürce dolaşan kedileri ile tanınıyor bildiğiniz üzere. Ülkemizi ziyaret eden turistler, sokaklarda gördükleri kedi manzaralarını paylaştı. Ortaya da kalpleri ısıtan bir görüntü çıktı.
Buradan izleyebilirsiniz;
İstanbul sokaklarındaki kediler adeta kentin gizli sembolü.
"Hep oraya gitmek istemişimdir."
"Harika bir şehir"
"Bu benin hayalim"
"Şimdiye kadarki en kemirgensiz şehir olmalı"
"Fethiye'ye tatile gittiğimde kaldığımız yerin resepsiyonunda bir kedi gördüm. Oldukça konuşkandı ve sanırım beni sevdi."
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