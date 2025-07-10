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Şehrin Hakimi Kediler: Ülkemizi Ziyaret Eden Turistler Sokaklarda Karşılaştıkları Kedi Manzaralarını Paylaştı

Şehrin Hakimi Kediler: Ülkemizi Ziyaret Eden Turistler Sokaklarda Karşılaştıkları Kedi Manzaralarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.07.2025 - 09:18

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Kediler, doğaları gereği bağımsız ve meraklı hayvanlardır. Bir evin kralı mı, yoksa her sokakta hüküm süren minik birer mafya mı, hala emin değiliz. İnsanlarla kurdukları bağ tamamen kendi isteklerine bağlı. Bu da onları gizemli ve ilgi çekici kılıyor. Günün büyük kısmını miskinlikle geçiren bu canlılar, zaman zaman oyunbaz halleriyle neşeli anlar yaşatır. Bir kedinin bir eve kattığı huzur ve sıcaklık, birçok insan için vazgeçilmezdir.

Ülkemiz de artık sokaklarda özgürce dolaşan kedileri ile tanınıyor bildiğiniz üzere. Ülkemizi ziyaret eden turistler, sokaklarda gördükleri kedi manzaralarını paylaştı. Ortaya da kalpleri ısıtan bir görüntü çıktı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İstanbul sokaklarındaki kediler adeta kentin gizli sembolü.

İstanbul sokaklarındaki kediler adeta kentin gizli sembolü.

Turistler Kapalıçarşı’nın renkli koridorlarından çok, orada koltuklara kurulmuş keyifli kedilere hayran kalıyor. Parklarda, cami avlularında, kafelerde masa üstünde ya da kitapçı raflarında rastlanan bu özgür ruhlar, özellikle kendi ülkelerinde böyle bir görüntüye alışık olmayanlar için şaşkınlığa sebep oluyor. İstanbul’un dört ayaklı sakinleri, adeta turistlerin gezi rotasının parçası olmuş durumda. Hem poz veriyorlar hem gönülleri fethediyor hem de ülkemizi tanıtıyorlar.

"Hep oraya gitmek istemişimdir."

"Hep oraya gitmek istemişimdir."
twitter.com

"Harika bir şehir"

"Harika bir şehir"
twitter.com

"Bu benin hayalim"

"Bu benin hayalim"
twitter.com
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"Şimdiye kadarki en kemirgensiz şehir olmalı"

"Şimdiye kadarki en kemirgensiz şehir olmalı"
twitter.com

"Fethiye'ye tatile gittiğimde kaldığımız yerin resepsiyonunda bir kedi gördüm. Oldukça konuşkandı ve sanırım beni sevdi."

"Fethiye'ye tatile gittiğimde kaldığımız yerin resepsiyonunda bir kedi gördüm. Oldukça konuşkandı ve sanırım beni sevdi."
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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