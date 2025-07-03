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Afganistan'ı Gezen Alman Bir Turist Bir Anda Etrafını Saran Onlarca İnsanın Meraklı Bakışlarını Kaydetti

Afganistan'ı Gezen Alman Bir Turist Bir Anda Etrafını Saran Onlarca İnsanın Meraklı Bakışlarını Kaydetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.07.2025 - 16:53 Son Güncelleme: 03.07.2025 - 17:24

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Son dönemde Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkeler gezginlerin seyahat rotalarında yer almaya başladı. Bu ülkeler, son zamanlarda seyahat severlerin ilgisini çekiyor ve birçoğu bunu bir macera olarak tanımlıyor. İnternette bu ülkelerde çekilmiş sayısız video var ve her biri oldukça fazla izleniyor. Bu videolar, gezginlerin bu ülkeleri ziyaret etme isteklerini daha da körüklüyor.

Alman bir kadın, tek başına Afganistan seyahatine çıktı. Afganistan sokaklarını kaydetmek isterken ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Etrafını sardılar!

Etrafını sardılar!

Genç kadın, bir göl kenarında kayıt yaptığı sırada onlarda erkek etrafını sardı. Onların ilginç bakışlarını da kaydeden kadın, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler sosyal medyada viral olurken, insanlar neden böyle bir ülkeye tek başına seyahat etmek istediğini sorguladı. Bildiğiniz üzere Afganistan'da bir kadının tek başına sokakta dolaşması pek yaygın bir durum değil. Bu sebeple kadına karşı yapılan bu harekete tepki gösterenler kadar, Afganistan gibi bir ülkede, bu gibi bir olayın yaşanmasının zaten olası ve tahmin edilebilir olduğunu savunanlar oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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