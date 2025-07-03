Afganistan'ı Gezen Alman Bir Turist Bir Anda Etrafını Saran Onlarca İnsanın Meraklı Bakışlarını Kaydetti

Genç kadın, bir göl kenarında kayıt yaptığı sırada onlarda erkek etrafını sardı. Onların ilginç bakışlarını da kaydeden kadın, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler sosyal medyada viral olurken, insanlar neden böyle bir ülkeye tek başına seyahat etmek istediğini sorguladı. Bildiğiniz üzere Afganistan'da bir kadının tek başına sokakta dolaşması pek yaygın bir durum değil. Bu sebeple kadına karşı yapılan bu harekete tepki gösterenler kadar, Afganistan gibi bir ülkede, bu gibi bir olayın yaşanmasının zaten olası ve tahmin edilebilir olduğunu savunanlar oldu.