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Kuzey Kore Liderinin "Yılın En Büyük Başarısı" Olarak Değerlendirdiği Tatil Köyünden Görüntüler Paylaşıldı

Kuzey Kore Liderinin "Yılın En Büyük Başarısı" Olarak Değerlendirdiği Tatil Köyünden Görüntüler Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2025 - 19:10

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Bildiğiniz üzere Kuzey Kore dünyanın en izole ülkesi. Ülkede olup biteni, başkan Kim Jongun'un uygun gördüğü kadarı ile biliyoruz. Ülke halkı da dünyada olup bitenden aynı şekilde bihaber. Kuzey Kore liderinden bu sene bir turizm hamlesi geldi. 

Kuzey Kore, turizm sektörünü harekete geçirmek amacıyla, Wonsan Kalma şehrinde büyük ölçekli bir tatil köyü inşa etti. Bu tatil köyü, eğlence alanları ve geniş havuzlar ile donatıldı. Ülkenin lideri Kim Jongun, bu projeyi 'yılın en büyük başarısı' olarak nitelendirdi. Bölgenin açılışına ise kızıyla birlikte katıldı. O tatil köyünden görüntüler de paylaşıldı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Kuzey Kore, lideri Kim Jongun öncülüğünde, dış dünyadan büyük ölçüde izole olmuş bir merkezi yönetim sistemine sahip bir ülke.

Kuzey Kore, lideri Kim Jongun öncülüğünde, dış dünyadan büyük ölçüde izole olmuş bir merkezi yönetim sistemine sahip bir ülke.

Bu ülke sınırlarını ve bilgi akışını oldukça sıkı bir şekilde kontrol altında tutuluyor ve uluslararası ilişkileri son derece sınırlı. Bu da ülke halkını dünyadaki gelişmelerden uzak tutuyor. Bu tatil köyü projesi ise önemli bir adım olarak görülüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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