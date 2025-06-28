Kuzey Kore Liderinin "Yılın En Büyük Başarısı" Olarak Değerlendirdiği Tatil Köyünden Görüntüler Paylaşıldı

Bildiğiniz üzere Kuzey Kore dünyanın en izole ülkesi. Ülkede olup biteni, başkan Kim Jongun'un uygun gördüğü kadarı ile biliyoruz. Ülke halkı da dünyada olup bitenden aynı şekilde bihaber. Kuzey Kore liderinden bu sene bir turizm hamlesi geldi.

Kuzey Kore, turizm sektörünü harekete geçirmek amacıyla, Wonsan Kalma şehrinde büyük ölçekli bir tatil köyü inşa etti. Bu tatil köyü, eğlence alanları ve geniş havuzlar ile donatıldı. Ülkenin lideri Kim Jongun, bu projeyi 'yılın en büyük başarısı' olarak nitelendirdi. Bölgenin açılışına ise kızıyla birlikte katıldı. O tatil köyünden görüntüler de paylaşıldı.