Kuzey Kore Liderinin "Yılın En Büyük Başarısı" Olarak Değerlendirdiği Tatil Köyünden Görüntüler Paylaşıldı

Bildiğiniz üzere Kuzey Kore dünyanın en izole ülkesi. Ülkede olup biteni, başkan Kim Jongun'un uygun gördüğü kadarı ile biliyoruz. Ülke halkı da dünyada olup bitenden aynı şekilde bihaber. Kuzey Kore liderinden bu sene bir turizm hamlesi geldi.
Kuzey Kore, turizm sektörünü harekete geçirmek amacıyla, Wonsan Kalma şehrinde büyük ölçekli bir tatil köyü inşa etti. Bu tatil köyü, eğlence alanları ve geniş havuzlar ile donatıldı. Ülkenin lideri Kim Jongun, bu projeyi 'yılın en büyük başarısı' olarak nitelendirdi. Bölgenin açılışına ise kızıyla birlikte katıldı. O tatil köyünden görüntüler de paylaşıldı.
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Kuzey Kore, lideri Kim Jongun öncülüğünde, dış dünyadan büyük ölçüde izole olmuş bir merkezi yönetim sistemine sahip bir ülke.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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