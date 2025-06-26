2005 Yılından Bir Film Sahnesi Gibi: Kuzey Kore'ye Giden Bir Adam Sıradan Bir Market Alışverişini Görüntüledi

Kuzey Kore dünyanın en izole ülkesi. Kapalılığın doruk noktasında yer alan bu ülke, dünya sahnesinde kendine has bir konumda bulunuyor. Ülkeye giriş çıkışlar fazla kontrollü ve ülkede görüntü almak yasak. Fakat bunu gizli kameralarla yapanlar var.

Kuzey Kore'ye seyahat gerçekleştiren bir turist. Ülkedeki sıradan bir market alışverişini görüntüledi. Görüntüler 2005 yılından bir film sahnesine benzetildi.