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2005 Yılından Bir Film Sahnesi Gibi: Kuzey Kore'ye Giden Bir Adam Sıradan Bir Market Alışverişini Görüntüledi

2005 Yılından Bir Film Sahnesi Gibi: Kuzey Kore'ye Giden Bir Adam Sıradan Bir Market Alışverişini Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.06.2025 - 16:28

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Kuzey Kore dünyanın en izole ülkesi. Kapalılığın doruk noktasında yer alan bu ülke, dünya sahnesinde kendine has bir konumda bulunuyor. Ülkeye giriş çıkışlar fazla kontrollü ve ülkede görüntü almak yasak. Fakat bunu gizli kameralarla yapanlar var.

Kuzey Kore'ye seyahat gerçekleştiren bir turist. Ülkedeki sıradan bir market alışverişini görüntüledi. Görüntüler 2005 yılından bir film sahnesine benzetildi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Kuzey Kore izole olduğu kadar, aynı zamanda oldukça gizemli bir ülke.

Kuzey Kore izole olduğu kadar, aynı zamanda oldukça gizemli bir ülke.

Kimse ülkede neler olup bittiğini tam anlamıyla bilmiyor ve orada yaşayanlar da dünyanın geri kalanından bihaber. Kuzey Kore'deki yaşam hakkında bilgi edinmek, dünya dışından bir gezegene bakmak gibi bir şey. İlerleyen dönemlerde nelerin olacağı ise başka bir merak konusu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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