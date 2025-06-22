Bir Genç Dedesinin 70'li Yıllardan Kalma Pasaportu ile Kendi Pasaportunu Karşılaştırdı

Son dönemde vize sonucu heyecanının paylaşıldığı videoların seyri değişti bildiğiniz üzere. İnsanlar suç zarfını kamera karşısında açmak isterken kameraya yansıyan ret cevabı üzerine yaşanan hayal kırıklığı oluyor. Bu durum ülkemiz vatadandaşlarına vize konusunda zorluk çıkarılması meselesini net bir şekilde ortaya koydu. Bu videoların ardından bir genç, dedesinin 70-80 yıllarında dedesinin kullandığı pasaportla kendi pasaportunu karşılaştırdı. Ortaya çıkan sonuç yine bazı gerçekleri ortaya koydu.