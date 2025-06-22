Bir Genç Dedesinin 70'li Yıllardan Kalma Pasaportu ile Kendi Pasaportunu Karşılaştırdı

Son dönemde vize sonucu heyecanının paylaşıldığı videoların seyri değişti bildiğiniz üzere. İnsanlar suç zarfını kamera karşısında açmak isterken kameraya yansıyan ret cevabı üzerine yaşanan hayal kırıklığı oluyor. Bu durum ülkemiz vatadandaşlarına vize konusunda zorluk çıkarılması meselesini net bir şekilde ortaya koydu. Bu videoların ardından bir genç, dedesinin 70-80 yıllarında dedesinin kullandığı pasaportla kendi pasaportunu karşılaştırdı. Ortaya çıkan sonuç yine bazı gerçekleri ortaya koydu.
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Vize işlemlerinin karmaşıklığı ve zorluğu, sadece tatil amaçlı seyahat etmeyi planlayan kişileri değil, iş veya eğitim için yurt dışına çıkmak isteyenleri de mağdur ediyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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