Japonya'yı Gezen Eden Bir Ülkedeki Taksi Deneyimini Paylaştı: "Ne İş Yaparsan Yap En İyisini Yap"

Japonya'da ise taksiye binmenin bir yolculuk değil, adeta bir deneyim olduğu görüldü. Taksinin temiz, taksicilerin de şık olduğu taksiler, Japonya'daki her şey gibi teknolojik ve sistemli.

Peki siz bu deneyimi nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.