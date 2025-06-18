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Japonya'yı Gezen Eden Bir Ülkedeki Taksi Deneyimini Paylaştı: "Ne İş Yaparsan Yap En İyisini Yap"

Japonya'yı Gezen Eden Bir Ülkedeki Taksi Deneyimini Paylaştı: "Ne İş Yaparsan Yap En İyisini Yap"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.06.2025 - 16:25

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Türkiye'de, özellikle İstanbul'un kalabalık ve hareketli sokaklarında, taksi konusu, uzun yıllardır gündemdeki yerini koruyan bir problem. Bu büyüleyici şehrin karmaşık dokusunda taksilerin durumu, sürücüler ve yolcular arasında süregelen bir tartışma konusu haline geldi. Bu durum, hem yerel halkın hem de şehrin ziyaretçilerinin dikkatini çeken bir konu haline geldi. 

'selinuzdl' isimli içerik üreticisi, Japonya'da bindiği takside yaşadığı deneyimi paylaştı. Haliyle insanlar, oradaki taksilerle ülkemizdeki taksileri karşılaştırdı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Geçtiğimiz günlerde turistlerin İstanbul'da taksiciler tarafından dolandırılmamak için neler yapabileceğinizle ilgili videoları bir araya getirilmiş, ortaya kamu spotu niteliğinde bir video çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde turistlerin İstanbul'da taksiciler tarafından dolandırılmamak için neler yapabileceğinizle ilgili videoları bir araya getirilmiş, ortaya kamu spotu niteliğinde bir video çıkmıştı.

Japonya'da ise taksiye binmenin bir yolculuk değil, adeta bir deneyim olduğu görüldü. Taksinin temiz, taksicilerin de şık olduğu taksiler, Japonya'daki her şey gibi teknolojik ve sistemli. 

Peki siz bu deneyimi nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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