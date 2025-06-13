Dışarda Kahvaltı Ettikten Sonra Kalan Yiyecekleri Yanına Alan Kadın Meşhur Tartışmayı Yeniden Alevlendirdi

Bir restoranda yemek yedikten sonra, artan yemeklerimizi alma meselesi yıllardır tartışılan bir konu. Kalan yemekleri almak, gıda kaynaklarının israfını önlemek, hem de sonraki bir öğünde tekrar tadını çıkarabilmek için ideal bir seçenek. Bu durum, özellikle büyük porsiyonlar sunan restoranlarda sıkça karşılaşılan bir durum. Bu sayede hem ekonomik açıdan tasarruf sağlanır, hem de çevreye katkıda bulunulur. Fakat pek çok kişi bunu gereksiz buluyor, hatta bunu görgüsüzlük olarak tanımlıyor.
Bir kadın dışarda kahvaltı ettikten sonra kalan yemekleri yanına almak istedi. O anları sosyal medyada paylaşınca yine o meşhur tartışma alevlendi.
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Dışarda yemek yedikten sonra kalanlar çoğunlukla çöpe gidiyor.
Her konuda olduğu gibi bu konuda da insanlar ikiye bölündü;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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