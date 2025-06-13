Dışarda Kahvaltı Ettikten Sonra Kalan Yiyecekleri Yanına Alan Kadın Meşhur Tartışmayı Yeniden Alevlendirdi

Bir restoranda yemek yedikten sonra, artan yemeklerimizi alma meselesi yıllardır tartışılan bir konu. Kalan yemekleri almak, gıda kaynaklarının israfını önlemek, hem de sonraki bir öğünde tekrar tadını çıkarabilmek için ideal bir seçenek. Bu durum, özellikle büyük porsiyonlar sunan restoranlarda sıkça karşılaşılan bir durum. Bu sayede hem ekonomik açıdan tasarruf sağlanır, hem de çevreye katkıda bulunulur. Fakat pek çok kişi bunu gereksiz buluyor, hatta bunu görgüsüzlük olarak tanımlıyor.

Bir kadın dışarda kahvaltı ettikten sonra kalan yemekleri yanına almak istedi. O anları sosyal medyada paylaşınca yine o meşhur tartışma alevlendi.