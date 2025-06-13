Garsonluk Yapan Bir Kadın Kombinlerine Göre Aldığı Bahşişleri Karşılaştırdı

Bir kişiye ilk bakışta hüküm verme eğiliminde olduğumuz bir dünyada, kıyafetlerin önemi tartışılmaz. İş dünyası veya çeşitli sektörlerde, kıyafet kodları genellikle bir gereklilik haline gelmiştir. Bu, profesyonel bir imaj yaratmanın ve aynı zamanda belirli bir kurumsal kimliği yansıtmanın bir yolu olarak görülür. Peki bu ne kadar etkili?

Garsonluk yapan bir kadın, kombinlerine göre ne kadar bahşiş aldığını karşılaştırdığı bir video çekti. Aynı zamanda gününün nasıl geçtiğini de değerlendirmesine ekledi.