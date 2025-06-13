Garsonluk Yapan Bir Kadın Kombinlerine Göre Aldığı Bahşişleri Karşılaştırdı

Kaynak: https://x.com/onediocomvideo/status/1...
Bir kişiye ilk bakışta hüküm verme eğiliminde olduğumuz bir dünyada, kıyafetlerin önemi tartışılmaz. İş dünyası veya çeşitli sektörlerde, kıyafet kodları genellikle bir gereklilik haline gelmiştir. Bu, profesyonel bir imaj yaratmanın ve aynı zamanda belirli bir kurumsal kimliği yansıtmanın bir yolu olarak görülür. Peki bu ne kadar etkili?
Garsonluk yapan bir kadın, kombinlerine göre ne kadar bahşiş aldığını karşılaştırdığı bir video çekti. Aynı zamanda gününün nasıl geçtiğini de değerlendirmesine ekledi.
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Bahşişlerinde kıyafetinden çok o günkü veriminin etkili olduğunu düşünenler kadar asıl meselenin kıyafet olduğu savunanlar da vardı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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