Bir İçerik Üreticisi Monaco'nun Ultra Zenginlerinin 'Vale'ye Ne Kadar Bahşiş Verdiklerini Görüntüledi

Kimileri maaşlı çalışılan işlerde bahiş verilmesini gereksiz bulurken, kimileri bunun emekçilere küçük de olsa bir teşekkür olduğunu savunuyor. Her ne kadar bahşiş verme eylemi kişisel bir tercih olsa da, bazı durumlarda sosyal bir beklenti veya zorunluluk olarak algılanabiliyor. Bu nedenle, bahşiş kültürü, hem bahşişi veren kişi hem de alan kişi için çeşitli duygusal ve sosyal etkiler yaratabilir. Peki sizce bahşiş gerekli mi gereksiz mi?