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Bir İçerik Üreticisi Monaco'nun Ultra Zenginlerinin 'Vale'ye Ne Kadar Bahşiş Verdiklerini Görüntüledi

Bir İçerik Üreticisi Monaco'nun Ultra Zenginlerinin 'Vale'ye Ne Kadar Bahşiş Verdiklerini Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.06.2025 - 18:12

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Bahşiş verme geleneği, dünya genelinde farklı şekillerde karşımıza çıkar. Kimi ülkelerde hizmet sektöründe çalışan kişilere ekstra ödeme yapmak adettendir. Kimi yerlerde ise bu durum tamamen kişinin takdirine bırakılmıştır. Bahşiş, genellikle hizmetin kalitesine veya müşterinin memnuniyetine bağlı olarak belirlenir.

'jchch13' isimli içerik üreticisi Monaco'nun ultra zenginlerini bahşiş verirken görüntüledi. Verilen bahşişler izleyenleri pek tatmin etmedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Fakat bahşiş meselesi insanları ikiye bölmüş durumda.

Fakat bahşiş meselesi insanları ikiye bölmüş durumda.

Kimileri maaşlı çalışılan işlerde bahiş verilmesini gereksiz bulurken, kimileri bunun emekçilere küçük de olsa bir teşekkür olduğunu savunuyor. Her ne kadar bahşiş verme eylemi kişisel bir tercih olsa da, bazı durumlarda sosyal bir beklenti veya zorunluluk olarak algılanabiliyor. Bu nedenle, bahşiş kültürü, hem bahşişi veren kişi hem de alan kişi için çeşitli duygusal ve sosyal etkiler yaratabilir. Peki sizce bahşiş gerekli mi gereksiz mi?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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