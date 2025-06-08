Adım Atacak Yer Yok: Alaçatı'daki Bayram Yoğunluğu Sosyal Medyanın Diline Düştü

Kurban Bayramı tatili uzatılmadı bildiğiniz üzere. Fakat yine de insanlar 4 günlük tatili değerlendirmek istedi. Ülkemizin son dönemde gözde tatil mekanı Alaçatı yine hıncahınç doluydu. İğne atsan yere düşmeyecek olan caddenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Pek çok kişi bu kalabalıkta tatil yapmanın anlamsız olduğunu, tatilin dinlenmek için yapılacağını savunurken kimileri ise tatilin kalabalığa karışarak tadının çıkabileceğini savundu.