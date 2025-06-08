onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Adım Atacak Yer Yok: Alaçatı'daki Bayram Yoğunluğu Sosyal Medyanın Diline Düştü

Adım Atacak Yer Yok: Alaçatı'daki Bayram Yoğunluğu Sosyal Medyanın Diline Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.06.2025 - 13:10

İçerik Devam Ediyor

Kurban Bayramı tatili uzatılmadı bildiğiniz üzere. Fakat yine de insanlar 4 günlük tatili değerlendirmek istedi. Ülkemizin son dönemde gözde tatil mekanı Alaçatı yine hıncahınç doluydu. İğne atsan yere düşmeyecek olan caddenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Pek çok kişi bu kalabalıkta tatil yapmanın anlamsız olduğunu, tatilin dinlenmek için yapılacağını savunurken kimileri ise tatilin kalabalığa karışarak tadının çıkabileceğini savundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Alaçatı, özellikle sosyal medyanın gözde lokasyonlarından biri.

Alaçatı, özellikle sosyal medyanın gözde lokasyonlarından biri.

Bu yüzden insanlar sadece sosyal medyada paylaşım yapabilmek için bile bu tarz popüler yerlere gidebiliyor. Hatta insanların, bu tarz tatil bölgelerine günübirlik gidip fotoğraf stokladığı, ardından da sanki birkaç gün tatil yapmış gibi gösterdiği ortaya çıkmıştı. 

Yani isanlar dinlenmek, keyifli vakit geçirmek için değil, sosyal medyada paylaşmak için tatil yapıyor.

Peki sosyal medya bu konuda ne dedi?

Peki sosyal medya bu konuda ne dedi?
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın