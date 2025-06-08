Adım Atacak Yer Yok: Alaçatı'daki Bayram Yoğunluğu Sosyal Medyanın Diline Düştü

Kurban Bayramı tatili uzatılmadı bildiğiniz üzere. Fakat yine de insanlar 4 günlük tatili değerlendirmek istedi. Ülkemizin son dönemde gözde tatil mekanı Alaçatı yine hıncahınç doluydu. İğne atsan yere düşmeyecek olan caddenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Pek çok kişi bu kalabalıkta tatil yapmanın anlamsız olduğunu, tatilin dinlenmek için yapılacağını savunurken kimileri ise tatilin kalabalığa karışarak tadının çıkabileceğini savundu.
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Alaçatı, özellikle sosyal medyanın gözde lokasyonlarından biri.
Peki sosyal medya bu konuda ne dedi?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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