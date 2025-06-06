Antalya'da Bir Ukraynalı ile Bir Kazakistanlı Arasında Yaşanan Tartışmayı Bir Başka Turist Kaydetti

Antalya, Türkiye'nin en popüler turistik bölgelerinden biridir ve dünya genelinden birçok turisti ağırlar. Bu çeşitlilik, farklı kültürlerin ve dillerin bir arada bulunduğu renkli bir mozaik oluşturur. Bu durum, bir otelde yaşanan bu olayda da kendini gösterdi
Antalya'da bulunan bir otelde, Kazakistan asıllı bir turist, Rusça müzik dinledi. Bu durum, Ukrayna kökenli bir kadının dikkatini çekti ve adama tepki gösterdi. Hatta durumu yetkililere 'yüksek sesle müzik dinlediği' gerekçesi ile bildirdi. Tüm bu yaşananları ise bir başka turist adım adım izleyerek kayıt altına aldı.
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Tüm bu yaşananlarda dikkat çeken olayda herhangi bir Türkiye vatandaşının bulunmamasıydı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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