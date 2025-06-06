Antalya'da Bir Ukraynalı ile Bir Kazakistanlı Arasında Yaşanan Tartışmayı Bir Başka Turist Kaydetti

Antalya, Türkiye'nin en popüler turistik bölgelerinden biridir ve dünya genelinden birçok turisti ağırlar. Bu çeşitlilik, farklı kültürlerin ve dillerin bir arada bulunduğu renkli bir mozaik oluşturur. Bu durum, bir otelde yaşanan bu olayda da kendini gösterdi

Antalya'da bulunan bir otelde, Kazakistan asıllı bir turist, Rusça müzik dinledi. Bu durum, Ukrayna kökenli bir kadının dikkatini çekti ve adama tepki gösterdi. Hatta durumu yetkililere 'yüksek sesle müzik dinlediği' gerekçesi ile bildirdi. Tüm bu yaşananları ise bir başka turist adım adım izleyerek kayıt altına aldı.