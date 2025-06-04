Kedilerimiz Bile Havalı: Paris'te Şıklığıyla Göz Kamaştıran Coco Turistlerin Gözdesi Oldu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dilara.erdima...
Dünya üzerindeki en sevimli varlıklar kediler desek yeridir. Her biri adeta birer sevimlilik abidesi. Onların zarif hareketleri, minik patileri ve kıvrak zekalarıyla, insanların kalbini kazanmayı başarıyorlar. Her biri farklı bir karaktere ve güzelliğe sahip olan bu minik dostlarımız, yaşamımıza neşe ve huzur katıyor. İster evde, ister sokakta karşılaştığımız her kedi, bize dünyanın ne kadar güzel ve sevimli bir yer olduğunu hatırlatıyor.
İnsan dostuyla Paris'e giden Coco'nun güzelliği ise sınırları aştı.
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Paris şıklığı ile Eyfel'in önünde yerini alan Coco turistlerin dikkatini çekti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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