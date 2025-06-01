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Yürüyen Pamuk Şeker: Türkiye'de Bir Köpek Kuaförü Mia'ya Yaptığı Tasarımı Paylaştı

Yürüyen Pamuk Şeker: Türkiye'de Bir Köpek Kuaförü Mia'ya Yaptığı Tasarımı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2025 - 12:17 Son Güncelleme: 01.06.2025 - 12:30

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Pet kuaförleri yurt dışında oldukça yaygın. Evde beslenen hayvanların bakımı ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunan bu sektör, özellikle batı ülkelerinde oldukça popüler. Farklı hizmetler sunan pet kuaförleri, evcil hayvanların bakımını kolaylaştırırken, aynı zamanda onların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerine de yardımcı oluyor. Aynı zamanda hayvanların dış görünüşlerini de çeşitli tasarımlarla değiştirebiliyorlar. 

Türkiye'de de benzer bir çalışma yapıldı ve Mia isimli köpeğin tüyleri hem boyandı hem kesildi. Çalışma profesyoneller tarafından yapıldı ve bitkisel bir boya kullanıldı. Ortaya ise animasyon filmlerine benzer bir görüntü çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DI9g9f...
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Bu durumu tatlı bulanlar kadar tepki gösterenler de oldu.

Bu durumu tatlı bulanlar kadar tepki gösterenler de oldu.

Boya ne kadar bitkisel olursa olsun zararlı maddeler içermemesinin mümkün olmadığını söyleyenler vardı. Bunun yanında kullanılan boya zararsız olsa da, köpeklerin de bir canlı olduğunu, onların oyuncak gibi kullanılamacağını savunan insanlar tepkilerini dile getirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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