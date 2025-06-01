Yürüyen Pamuk Şeker: Türkiye'de Bir Köpek Kuaförü Mia'ya Yaptığı Tasarımı Paylaştı

Pet kuaförleri yurt dışında oldukça yaygın. Evde beslenen hayvanların bakımı ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunan bu sektör, özellikle batı ülkelerinde oldukça popüler. Farklı hizmetler sunan pet kuaförleri, evcil hayvanların bakımını kolaylaştırırken, aynı zamanda onların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerine de yardımcı oluyor. Aynı zamanda hayvanların dış görünüşlerini de çeşitli tasarımlarla değiştirebiliyorlar.

Türkiye'de de benzer bir çalışma yapıldı ve Mia isimli köpeğin tüyleri hem boyandı hem kesildi. Çalışma profesyoneller tarafından yapıldı ve bitkisel bir boya kullanıldı. Ortaya ise animasyon filmlerine benzer bir görüntü çıktı.