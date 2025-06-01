Renk Körü Bir Babanın Cinsiyet Öğrenme Partisinde Konfetilerin Rengini Anlamaya Çalıştığı Anlar

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAOPQu...
Sosyal medyada birbirinden farklı konseptlerde cinsiyet öğrenme partilerine rastlıyoruz. Bu partiler, cinsiyetin açıklanmasını bekleyen heyecanlı aileler ve arkadaşlar için unutulmaz bir anı haline geliyor. Kendine has konseptleri ve yaratıcı düzenlemeleri ile bu partiler, sosyal medyada dikkat çeken bir trend haline geliyor. Bu partilerde ilginç anlar da yaşanıyor.
Cinsiyet öğrenme partisi düzenleyen bir kadın, eşinin renk körü olduğunu hesaba katmadı. Herkes sevinç çığlıkları atarken adamın konfetilerin rengini anlamaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
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Renk körlüğü, bireylerin belirli renkleri ayırt edememe durumudur.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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