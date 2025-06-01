Renk Körü Bir Babanın Cinsiyet Öğrenme Partisinde Konfetilerin Rengini Anlamaya Çalıştığı Anlar

Sosyal medyada birbirinden farklı konseptlerde cinsiyet öğrenme partilerine rastlıyoruz. Bu partiler, cinsiyetin açıklanmasını bekleyen heyecanlı aileler ve arkadaşlar için unutulmaz bir anı haline geliyor. Kendine has konseptleri ve yaratıcı düzenlemeleri ile bu partiler, sosyal medyada dikkat çeken bir trend haline geliyor. Bu partilerde ilginç anlar da yaşanıyor.

Cinsiyet öğrenme partisi düzenleyen bir kadın, eşinin renk körü olduğunu hesaba katmadı. Herkes sevinç çığlıkları atarken adamın konfetilerin rengini anlamaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.