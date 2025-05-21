Bir Kadın Altınlarını Satarak Eşine Küçüklükten Beri Hayalini Kurduğu Arabayı Satın Aldı

Kaynak: https://www.instagram.com/nesrin.kara...
Sosyal medya platformları, çiftlerin hayatlarına dair birçok unsuru bizlerle paylaştığı bir alan haline geldi. Bu platformlarda, çiftlerin birbirlerine yaptıkları şakaları, günlük rutinlerini, hatta birbirlerine hazırladıkları sürprizleri izleme fırsatı buluyoruz. Zaman zaman hoşa gitmeyen, tatsız videolarla da karşılaşabiliyoruz. Fakat bir çiftten kalpleri sıcacık yapan bir sürpriz videosu geldi. 'nesrin.karatosun' isimli içerik üreticisi eşine hayallerindeki hediyeyi aldı. O anlar, hep sürprizi gören eşi hem de izleyenleri duygulandırdı.
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Nesrin Karatosun, eşinin her gün satıldı mı diye kontrol ettiği ama parası yetmediği için alamadığı arabayı altınlarını satarak satın aldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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