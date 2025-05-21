Bir Kadın Altınlarını Satarak Eşine Küçüklükten Beri Hayalini Kurduğu Arabayı Satın Aldı

Sosyal medya platformları, çiftlerin hayatlarına dair birçok unsuru bizlerle paylaştığı bir alan haline geldi. Bu platformlarda, çiftlerin birbirlerine yaptıkları şakaları, günlük rutinlerini, hatta birbirlerine hazırladıkları sürprizleri izleme fırsatı buluyoruz. Zaman zaman hoşa gitmeyen, tatsız videolarla da karşılaşabiliyoruz. Fakat bir çiftten kalpleri sıcacık yapan bir sürpriz videosu geldi. 'nesrin.karatosun' isimli içerik üreticisi eşine hayallerindeki hediyeyi aldı. O anlar, hep sürprizi gören eşi hem de izleyenleri duygulandırdı.