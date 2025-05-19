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TikTok Fenomeni 'Zeybik' Sipariş Ettiği Kahve Pipetsiz Gelince Hüngür Hüngür Ağladı

TikTok Fenomeni 'Zeybik' Sipariş Ettiği Kahve Pipetsiz Gelince Hüngür Hüngür Ağladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2025 - 17:47 Son Güncelleme: 19.05.2025 - 17:53

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Sosyal medya, insanların yaşamlarının her anını sergilediği bir vitrine dönüştü. Artık insanların hayatlarının en ince ayrıntılarına dahi hakimiz. Bu dijital platform, hayatın her kesitini, her anını bizlere sunuyor. Sosyal medya sayesinde, insanların yaşamlarının her detayına, her anına tanıklık ediyoruz. 

TikTok fenomeni 'zeybik' de siparişi istediği gibi gelmeyince hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı. O anlar elbette sosyal medyanın diline düştü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Genç kadın siparişinde defalarca belirtmesine rağmen kahvesinin pipetsiz kapakla geldiğini söyledi.

Genç kadın siparişinde defalarca belirtmesine rağmen kahvesinin pipetsiz kapakla geldiğini söyledi.

Derdini gözyaşları içinde takipçilerine anlattı. O anlara 'Ne dertler var?' yorumları gelirken, bazıları ağlama sebebinin başka olduğunu, pipeti bahane ettiğini savundu.

Yorumlara birlikte bakalım;

Yorumlara birlikte bakalım;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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