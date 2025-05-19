TikTok Fenomeni 'Zeybik' Sipariş Ettiği Kahve Pipetsiz Gelince Hüngür Hüngür Ağladı

Sosyal medya, insanların yaşamlarının her anını sergilediği bir vitrine dönüştü. Artık insanların hayatlarının en ince ayrıntılarına dahi hakimiz. Bu dijital platform, hayatın her kesitini, her anını bizlere sunuyor. Sosyal medya sayesinde, insanların yaşamlarının her detayına, her anına tanıklık ediyoruz.
TikTok fenomeni 'zeybik' de siparişi istediği gibi gelmeyince hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı. O anlar elbette sosyal medyanın diline düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç kadın siparişinde defalarca belirtmesine rağmen kahvesinin pipetsiz kapakla geldiğini söyledi.
Yorumlara birlikte bakalım;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın