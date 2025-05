TikTok Fenomeni 'Zeybik' Sipariş Ettiği Kahve Pipetsiz Gelince Hüngür Hüngür Ağladı

Sosyal medya, insanların yaşamlarının her anını sergilediği bir vitrine dönüştü. Artık insanların hayatlarının en ince ayrıntılarına dahi hakimiz. Bu dijital platform, hayatın her kesitini, her anını bizlere sunuyor. Sosyal medya sayesinde, insanların yaşamlarının her detayına, her anına tanıklık ediyoruz.

TikTok fenomeni 'zeybik' de siparişi istediği gibi gelmeyince hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı. O anlar elbette sosyal medyanın diline düştü.