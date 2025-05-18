Yurt Dışından Türkiye'ye Gelen Bir Kadın Türk Kadınları Hakkındaki Gözlemlerini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DI8x_i...
Rusya'da büyüyen ve bir süredir Türkiye'de yaşayan bir kadın ülkemizdeki kadınlar üzerine gözlemlerini paylaştı. Türk kadınlarının güçlü karakterlerini ve kendilerini hiçbir zaman ezdirmeme tutumlarını övgüyle anlattı. Bir problem yaşadıklarında, örneğin toplu taşımada biri rahatsız edici bir şekilde baktığında tepki verilebildiğini, Türk kadınlarının haklarını bildiğini, bunun da 'içsel' bir güç olduğunu aktardı. Kadının ifadeleri, bizlere 'Atatürk'e duyduğumuz derin minnettarlığı bir kez daha hatırlattı.
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Türkiye'de, ne yazık ki, hemen hemen her gün, bir şiddet vakası veya kadın cinayeti haberi ile karşılaşıyoruz.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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