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Yurt Dışından Türkiye'ye Gelen Bir Kadın Türk Kadınları Hakkındaki Gözlemlerini Paylaştı

Yurt Dışından Türkiye'ye Gelen Bir Kadın Türk Kadınları Hakkındaki Gözlemlerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2025 - 15:19 Son Güncelleme: 18.05.2025 - 15:28

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Rusya'da büyüyen ve bir süredir Türkiye'de yaşayan bir kadın ülkemizdeki kadınlar üzerine gözlemlerini paylaştı. Türk kadınlarının güçlü karakterlerini ve kendilerini hiçbir zaman ezdirmeme tutumlarını övgüyle anlattı. Bir problem yaşadıklarında, örneğin toplu taşımada biri rahatsız edici bir şekilde baktığında tepki verilebildiğini, Türk kadınlarının haklarını bildiğini, bunun da 'içsel' bir güç olduğunu aktardı. Kadının ifadeleri, bizlere 'Atatürk'e duyduğumuz derin minnettarlığı bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DI8x_i...
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Türkiye'de, ne yazık ki, hemen hemen her gün, bir şiddet vakası veya kadın cinayeti haberi ile karşılaşıyoruz.

Türkiye'de, ne yazık ki, hemen hemen her gün, bir şiddet vakası veya kadın cinayeti haberi ile karşılaşıyoruz.

Bu konuda yetkililerin attığı net bir adım yok. Bu sebeple ülkenin dört bir yanında kadınlar, yaşananlar karşısında birlik olmaya, seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu mücadele de dünyanın pek çok yerinde dikkat çekiyor. Kadının videoda söyledikleri pek çok kişiye gücünü yeniden hatırlattı. Yorumlarda pek çok kadın, sağladığı haklar ve özgürlük için Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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