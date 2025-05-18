Yurt Dışından Türkiye'ye Gelen Bir Kadın Türk Kadınları Hakkındaki Gözlemlerini Paylaştı

Rusya'da büyüyen ve bir süredir Türkiye'de yaşayan bir kadın ülkemizdeki kadınlar üzerine gözlemlerini paylaştı. Türk kadınlarının güçlü karakterlerini ve kendilerini hiçbir zaman ezdirmeme tutumlarını övgüyle anlattı. Bir problem yaşadıklarında, örneğin toplu taşımada biri rahatsız edici bir şekilde baktığında tepki verilebildiğini, Türk kadınlarının haklarını bildiğini, bunun da 'içsel' bir güç olduğunu aktardı. Kadının ifadeleri, bizlere 'Atatürk'e duyduğumuz derin minnettarlığı bir kez daha hatırlattı.