Mantıya Ketçap Sıkmakla Tehdit İtalyan Teyzelerin İlginç İsimli Türk Yemeklerine Tepkisi Güldürdü

Türk mutfağı, zenginliği ve çeşitliliği ile bilinir. Her biri, damak zevkine hitap eden birçok farklı lezzet sunar. Lezzetli yemeklerin ve tatlıların ana vatanı olan Türk mutfağı, her biri kendi özgün tarzını ve lezzetini sunan çok sayıda yemek ve tatlıya ev sahipliği yapar. Bunun yanında ise birbirinden ilginç isimlere sahip yemeklerle bazen, bizi bile şaşırtıyor.

İtalyan teyzeler ile çektikleri videolar ile beğeni toplayan 'pizzavekebab' bu sefer de teyzelere, Tavuk Göğüsü, Kuşburnu, İmam Bayıldı gibi ilginç isimlere sahip yemekleri tanıttı. Teyzelerin tepkileri ise izleyenleri gülümsetti.