Mantıya Ketçap Sıkmakla Tehdit İtalyan Teyzelerin İlginç İsimli Türk Yemeklerine Tepkisi Güldürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJpMS1uNY09/
Türk mutfağı, zenginliği ve çeşitliliği ile bilinir. Her biri, damak zevkine hitap eden birçok farklı lezzet sunar. Lezzetli yemeklerin ve tatlıların ana vatanı olan Türk mutfağı, her biri kendi özgün tarzını ve lezzetini sunan çok sayıda yemek ve tatlıya ev sahipliği yapar. Bunun yanında ise birbirinden ilginç isimlere sahip yemeklerle bazen, bizi bile şaşırtıyor.
İtalyan teyzeler ile çektikleri videolar ile beğeni toplayan 'pizzavekebab' bu sefer de teyzelere, Tavuk Göğüsü, Kuşburnu, İmam Bayıldı gibi ilginç isimlere sahip yemekleri tanıttı. Teyzelerin tepkileri ise izleyenleri gülümsetti.
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Türk mutfağı, çeşitliliği ve zenginliği ile dünyaca ünlüdür.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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