Bir Animasyon Filminden Fırlamış Gibi Görünen Dünyanın En Renkli Kabilesine Bayılacaksınız

Teknoloji, her geçen gün gelişerek hayatımızı dönüştürmeye devam ediyor. Fakat bugün hala, teknolojiden yoksun yaşam sürdüren ilkel kabilelerin varlığı ise şaşırtıcı bir gerçeklik oluşturuyor. Bu kabileler, modern dünyanın sunduğu tüm teknolojik imkanlardan uzak, adeta zamanın dışında bir yaşam sürdürüyorlar. Onlar, teknolojinin dokunmadığı son yerler olarak, hayatın en ilkel halini yaşamaya devam ediyorlar.

Kabileleri gezdiği videolar paylaşan gezgin Çağatay Özdemir, dünyanın en renkli kabilesini ziyaret etti. Kabile çektiği görüntüler Moana isimli animasyon filmi anımsattı.