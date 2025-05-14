Bir Animasyon Filminden Fırlamış Gibi Görünen Dünyanın En Renkli Kabilesine Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJjkATTsB4d/
Teknoloji, her geçen gün gelişerek hayatımızı dönüştürmeye devam ediyor. Fakat bugün hala, teknolojiden yoksun yaşam sürdüren ilkel kabilelerin varlığı ise şaşırtıcı bir gerçeklik oluşturuyor. Bu kabileler, modern dünyanın sunduğu tüm teknolojik imkanlardan uzak, adeta zamanın dışında bir yaşam sürdürüyorlar. Onlar, teknolojinin dokunmadığı son yerler olarak, hayatın en ilkel halini yaşamaya devam ediyorlar.
Kabileleri gezdiği videolar paylaşan gezgin Çağatay Özdemir, dünyanın en renkli kabilesini ziyaret etti. Kabile çektiği görüntüler Moana isimli animasyon filmi anımsattı.
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Çağatay Özdemir, Panama'da bulunan Embera kabilesinin köyünü ziyaret etti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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