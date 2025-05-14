Bu Sefer Çok Uzağa Gitmiyoruz: Gibi Dizisinde İlkkan'ın 3 Yıl Önce İçtiği Türk Kahvesi Bugün Ne Kadar?

Mert Genco'yu, eski videolardaki, dizi ve filmlerdeki yemek sahnelerini inceleyerek günümüzdeki fiyatlarıyla karşılaştırdığı videolardan tanıyor olabilirsiniz. Kendisi neredeyse 5-10 sene önceki videolardaki mekanları bulup fiyat karşılaştırması yaptı. Her biri de ayrı ayrı sinirimizi bozdu.

Mert Genco bu sefer çok geriye gitmeden, Gibi dizisindeki İlkkan'ın 3 sene önce içtiği kahvenin peşine düştü. Çok uzun zaman olmamasına rağmen, fiyat yine sinirlerimizi bozdu.