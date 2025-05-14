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Bu Sefer Çok Uzağa Gitmiyoruz: Gibi Dizisinde İlkkan'ın 3 Yıl Önce İçtiği Türk Kahvesi Bugün Ne Kadar?

Bu Sefer Çok Uzağa Gitmiyoruz: Gibi Dizisinde İlkkan'ın 3 Yıl Önce İçtiği Türk Kahvesi Bugün Ne Kadar?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.05.2025 - 21:49

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Mert Genco'yu, eski videolardaki, dizi ve filmlerdeki yemek sahnelerini inceleyerek günümüzdeki fiyatlarıyla karşılaştırdığı videolardan tanıyor olabilirsiniz. Kendisi neredeyse 5-10 sene önceki videolardaki mekanları bulup fiyat karşılaştırması yaptı. Her biri de ayrı ayrı sinirimizi bozdu. 

Mert Genco bu sefer çok geriye gitmeden, Gibi dizisindeki İlkkan'ın 3 sene önce içtiği kahvenin peşine düştü. Çok uzun zaman olmamasına rağmen, fiyat yine sinirlerimizi bozdu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJoWNZUsoVV/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Kahvenin üç yılda fiyatının neredeyse 5 kat arttığı görüldü.

Kahvenin üç yılda fiyatının neredeyse 5 kat arttığı görüldü.

Son dönemlerde ülkemizin dört bir yanında, her sektörde bir fiyat yükselişi trendi gözlemleniyor. Bu durum, gıdadan teknolojiye, emlaktan eğitime kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İster istemez bu durum, tüketicilerin alım gücünü de etkiliyor ve yaşam standartlarını zorluyor. Bu durum, hem tüketicilerin hem de işletmelerin finansal planlamalarını kökten değiştiriyor. Ortaya da böyle bir sonuç çıkması kaçınılmaz oluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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