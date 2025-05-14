Klostrofobi Tetikleyici: Güney Kore'ye Giden Bir Türk Kaldığı Uygun Fiyatlı Evi Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJmU1C5vtCF/
Son zamanlarda, en çok dikkat çeken ülke Güney Kore. Küresel arenada ses getiren başarılı adımları ve etkileyici gelişmeleri ile ön plana çıkan bu Asya ülkesi, dünya genelindeki birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Kendine özgü kültürü, teknolojik ilerlemeleri ve dinamik yaşam tarzı ile Güney Kore, birçok insanın merak konusu olmuş durumda. Bu benzersiz ülke, her geçen gün daha fazla kişi tarafından keşfediliyor ve takip ediliyor.
Bir süre Güney Kore'de kalacak olan 'serenpictures' isimli sosyal medya kullanıcısı, tuttuğu uygun fiyatlı evi paylaştı. Ev, görenlerin klostrofobisini tetikledi.
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350 won'a tuttuğu oda 1 yatak, 1 masa ve 1 tuvaletten oluşuyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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