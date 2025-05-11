Bir Kadın Mısır'da Kiraladığı Evin Manzarası ile Eve Giden Yolun Farkını Paylaştı
İnternetin yanıltıcı fotoğraflarla dolu olduğunu biliyoruz. Fakat hala bazen yanılabiliyoruz. Bir kadın, manzarası ve iç dekorasyonuna bakarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir evi kiraladı. Fakat eve giden yol, evin bulunduğu sokak ve bina pek de beklediği gibi çıkmadı.
Kiraladığı eve gittiğinde, geçtiği sokakları ve asansörü çok korkutucu bulduğunu söyleyen kadın 'Ama inanın hepsi Piramit manzarasıyla uyanmaya değer' diyerek hayranlığını dile getirdi. Farkı ise çektiği bir video ile gösterdi
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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