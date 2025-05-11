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Bir Kadın Mısır'da Kiraladığı Evin Manzarası ile Eve Giden Yolun Farkını Paylaştı

Bir Kadın Mısır'da Kiraladığı Evin Manzarası ile Eve Giden Yolun Farkını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.05.2025 - 13:23

İnternetin yanıltıcı fotoğraflarla dolu olduğunu biliyoruz. Fakat hala bazen yanılabiliyoruz. Bir kadın, manzarası ve iç dekorasyonuna bakarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir evi kiraladı. Fakat eve giden yol, evin bulunduğu sokak ve bina pek de beklediği gibi çıkmadı. 

Kiraladığı eve gittiğinde, geçtiği sokakları ve asansörü çok korkutucu bulduğunu söyleyen kadın 'Ama inanın hepsi Piramit manzarasıyla uyanmaya değer' diyerek hayranlığını dile getirdi. Farkı ise çektiği bir video ile gösterdi

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Sosyal medya platformlarından karşımıza çıkan görseller, her zaman gerçekliği tam olarak yansıtmayabilir.

Sosyal medya platformlarından karşımıza çıkan görseller, her zaman gerçekliği tam olarak yansıtmayabilir.

Bu durum, özellikle gitmeyi düşündüğümüz bir destinasyonla ilgili beklentilerimizi etkileyebilir. Sosyal medyada gördüğümüz bir yerin, gerçekte tamamen farklı bir atmosfere sahip olması, hayal kırıklığına uğramamıza yol açabilir. İçimizdeki keşfetme arzusu ve hayal ettiğimiz deneyimler, bu durum karşısında çoğu zaman hayal kırıklığına dönüşebilir. Bu nedenle, sosyal medya görsellerine dayanarak bir destinasyon hakkında karar verirken dikkatli olmakta fayda var.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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