Bir Kadın Mısır'da Kiraladığı Evin Manzarası ile Eve Giden Yolun Farkını Paylaştı

İnternetin yanıltıcı fotoğraflarla dolu olduğunu biliyoruz. Fakat hala bazen yanılabiliyoruz. Bir kadın, manzarası ve iç dekorasyonuna bakarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir evi kiraladı. Fakat eve giden yol, evin bulunduğu sokak ve bina pek de beklediği gibi çıkmadı.

Kiraladığı eve gittiğinde, geçtiği sokakları ve asansörü çok korkutucu bulduğunu söyleyen kadın 'Ama inanın hepsi Piramit manzarasıyla uyanmaya değer' diyerek hayranlığını dile getirdi. Farkı ise çektiği bir video ile gösterdi