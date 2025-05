Amerikalı Bir Çift Türkiye'deki Marketlerde Kendilerine Garip Gelen Şeyleri Paylaştı

Her ülkenin kendine has bir kültürü var. Bu özellikle yeme içme alanında kendini gösteriyor. Her ülkenin, yöresel lezzetlerinden oluşan kendine has bir mutfağı bulunur. Bu mutfaklar, o ülkenin tarihini, coğrafyasını ve kültürünü yansıtır. Elbette yaşam tarzından alışveriş anlayışına kadar pek çok alanı da şekillendirir.

Amerikalı bir çift Türkiye ziyaretleri sırasında market ve dükkanlarda kendilerine tuhaf gelen şeyleri paylaştı. Bize oldukça normal gelen şeyleri bir yabancının gözünden dinlemek izleyenleri gülümsetti.