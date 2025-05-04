Amerikalı Bir Çift Türkiye'deki Marketlerde Kendilerine Garip Gelen Şeyleri Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DI9let...
Her ülkenin kendine has bir kültürü var. Bu özellikle yeme içme alanında kendini gösteriyor. Her ülkenin, yöresel lezzetlerinden oluşan kendine has bir mutfağı bulunur. Bu mutfaklar, o ülkenin tarihini, coğrafyasını ve kültürünü yansıtır. Elbette yaşam tarzından alışveriş anlayışına kadar pek çok alanı da şekillendirir.
Amerikalı bir çift Türkiye ziyaretleri sırasında market ve dükkanlarda kendilerine tuhaf gelen şeyleri paylaştı. Bize oldukça normal gelen şeyleri bir yabancının gözünden dinlemek izleyenleri gülümsetti.
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İkilinin ilk dikkatini çeken 'zeytinler' oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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