Vietnamlı Bir Kadın Türk ve Alman Marketlerinin Sebze Reyonlarını Karşılaştırdı

Yurt dışında pek çok ülkede marketlerde sebze ve meyvelerin paketli, dilimlenmiş, hatta yıkanmış olduğunu görebilirsiniz. Sebzelere dokunarak, her bir noktasını görerek seçme şansınız yok. Fakat ülkemizdeki marketlerin sebze reyonları pazar mantığı ile çalışıyor. Sebze ve meyveler oldukları gibi tezgahlara yerleştiriliyor ve müşteriye seçme şansı veriliyor.

Vietnamlı bir içerik üreticisi, Almanya'daki marketlerle Türkiye'deki marketlerin manav reyonlarını karşılaştırdı. Türkiye'deki sebze reyonlarına hayranlığı, izleyenleri güldürdü.