Vietnamlı Bir Kadın Türk ve Alman Marketlerinin Sebze Reyonlarını Karşılaştırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJZzOYSNcil/
Yurt dışında pek çok ülkede marketlerde sebze ve meyvelerin paketli, dilimlenmiş, hatta yıkanmış olduğunu görebilirsiniz. Sebzelere dokunarak, her bir noktasını görerek seçme şansınız yok. Fakat ülkemizdeki marketlerin sebze reyonları pazar mantığı ile çalışıyor. Sebze ve meyveler oldukları gibi tezgahlara yerleştiriliyor ve müşteriye seçme şansı veriliyor.
Vietnamlı bir içerik üreticisi, Almanya'daki marketlerle Türkiye'deki marketlerin manav reyonlarını karşılaştırdı. Türkiye'deki sebze reyonlarına hayranlığı, izleyenleri güldürdü.
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Kimileri paketlenmiş sebze ve meyleri daha pratik bulurken kimileri ise alacağı ürünü dokunarak seçmek istiyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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