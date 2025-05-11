Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Hindistan'da Düzenlenen Miss World Yarışmasında Sahneye Çıktı

2024 Miss Turkey güzeli İdil Bilgen, ülkemizi Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı 72. Miss World yarışmasında temsil etti. Bu prestijli etkinlik, Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlendi. Yarışma, dünyanın dört bir yanından gelen ve her biri kendi ülkelerinin en güzel kadınları olan yarışmacıları ağırladı. Her biri kendi ülkelerine ve kültürlerine özgü kıyafetlerle podyumda yerini aldı. İdil Bilgen'in kıyafetini beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu.
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İdil Bilgen'in birinciliği ülkede infial yaratmıştı desek yeridir.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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