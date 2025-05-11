Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Hindistan'da Düzenlenen Miss World Yarışmasında Sahneye Çıktı

Pek çok kişi o dönem Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen'in birinciliği haketmediği savundu. Hatta bazı çirkin benzetmeler de yapıldı.

Bilgen 7 - 31 Mayıs tarihleri arasındaki düzenlenecek yarışma için Hindistan'a gitti. Podyumda Türk bayrağını taşımanın büyük gurur olduğunu söyleyen Bilgen heyecanını 'Ve işte böylece, 72. Miss World bu geceki muhteşem açılış töreniyle resmen başladı! Ne unutulmaz bir etkinlikti... Dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden başarılı ve nazik kadınlarla bir aradaydık, ortak bir amaç etrafında birleşerek bayraklarımızı gururla dalgalandırdık. Bu gece Türk bayrağını taşımak benim için çok özeldi. Bu anı kalbimde sonsuza dek saklayacağım! Dünyaya ve güzel ülkem Türkiye'ye sevgilerimi gönderiyorum! Hayallerin taçlandığı yer, Telangana.' notuyla paylaştı.