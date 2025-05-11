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Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Hindistan'da Düzenlenen Miss World Yarışmasında Sahneye Çıktı

Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Hindistan'da Düzenlenen Miss World Yarışmasında Sahneye Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.05.2025 - 10:39 Son Güncelleme: 11.05.2025 - 10:40

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2024 Miss Turkey güzeli İdil Bilgen, ülkemizi Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı 72. Miss World yarışmasında temsil etti. Bu prestijli etkinlik, Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlendi. Yarışma, dünyanın dört bir yanından gelen ve her biri kendi ülkelerinin en güzel kadınları olan yarışmacıları ağırladı. Her biri kendi ülkelerine ve kültürlerine özgü kıyafetlerle podyumda yerini aldı. İdil Bilgen'in kıyafetini beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu.

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İdil Bilgen'in birinciliği ülkede infial yaratmıştı desek yeridir.

İdil Bilgen'in birinciliği ülkede infial yaratmıştı desek yeridir.

Pek çok kişi o dönem Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen'in birinciliği haketmediği savundu. Hatta bazı çirkin benzetmeler de yapıldı. 

Bilgen 7 - 31 Mayıs tarihleri arasındaki düzenlenecek yarışma için Hindistan'a gitti. Podyumda Türk bayrağını taşımanın büyük gurur olduğunu söyleyen Bilgen heyecanını 'Ve işte böylece, 72. Miss World bu geceki muhteşem açılış töreniyle resmen başladı! Ne unutulmaz bir etkinlikti... Dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden başarılı ve nazik kadınlarla bir aradaydık, ortak bir amaç etrafında birleşerek bayraklarımızı gururla dalgalandırdık. Bu gece Türk bayrağını taşımak benim için çok özeldi. Bu anı kalbimde sonsuza dek saklayacağım! Dünyaya ve güzel ülkem Türkiye'ye sevgilerimi gönderiyorum! Hayallerin taçlandığı yer, Telangana.' notuyla paylaştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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