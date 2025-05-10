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İstanbul'dan Taşınacağını Duyuran Nurgül Yeşilçay "İstanbul'dan Taşınmak İçin 3 Sebebi" Sıraladı

İstanbul'dan Taşınacağını Duyuran Nurgül Yeşilçay "İstanbul'dan Taşınmak İçin 3 Sebebi" Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.05.2025 - 22:06

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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay, İstanbul'un karmaşasını geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi. İstanbul'un hızlı ve yoğun temposundan uzaklaşmayı hedefleyen çiftin kararlarını açıklamalarının ardından kendilerine konu hakkında çok soru gelince Nurgül Yeşilçay, İstanbul'u terk etmek için 3 sebebi sıraladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İlk olarak herkesin ortak sorunu olan trafik, park yeri ve taksi sorununu anlattı.

İlk olarak herkesin ortak sorunu olan trafik, park yeri ve taksi sorununu anlattı.

İkinci olarak ise herkesin çok gergin olduğunu, biraz toprağa basmamız gerektiğini söyledi. Son olarak ise İstanbul'da hizmetlerin kalitesinin düşmesini sebep gösteren Yeşilçay'a pek çok kişi hak verdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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