İstanbul'dan Taşınacağını Duyuran Nurgül Yeşilçay "İstanbul'dan Taşınmak İçin 3 Sebebi" Sıraladı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay, İstanbul'un karmaşasını geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi. İstanbul'un hızlı ve yoğun temposundan uzaklaşmayı hedefleyen çiftin kararlarını açıklamalarının ardından kendilerine konu hakkında çok soru gelince Nurgül Yeşilçay, İstanbul'u terk etmek için 3 sebebi sıraladı.
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İlk olarak herkesin ortak sorunu olan trafik, park yeri ve taksi sorununu anlattı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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