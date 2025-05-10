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Bir İçerik Üreticisi Met Gala'da Kusursuz Ciltleri ile Ön Plana Çıkan Ünlülerin Yüzlerini Yakından İnceledi

Bir İçerik Üreticisi Met Gala'da Kusursuz Ciltleri ile Ön Plana Çıkan Ünlülerin Yüzlerini Yakından İnceledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.05.2025 - 18:38 Son Güncelleme: 10.05.2025 - 18:43

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Met Gala her sene olduğu gibi bu sene de renki görüntülere sahne oldu. 'Superfine: Tailoring Black Style' teması ile gerçekleştirilen törende ünlü isimler kıyafetleriyle hem göz kamaştırdı hem beyin yaktı. Her birinin sosyal medyada galada çekilmiş birbirinden kusursuz fotoğrafları yerlerini aldı. Peki o kusursuz görüntüler ne kadar gerçek?

Bir içerik üreticisi Met Gala'ya katılan ünlülerin ciltlerini yakından inceledi. O görüntüleri 'Gerçek bir cildin nasıl olduğunu unutuyoruz!' notuyla paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Sosyal medya platformları, kusursuz görsellerle dolu.

Sosyal medya platformları, kusursuz görsellerle dolu.

Her bir kullanıcı, en mükemmel ve kusursuz anlarını bu sanal vitrine yerleştiriyor. Bu durum ise gerçekliğimizi ve onu nasıl algıladığımızı etkileyerek, algılarımızın dönüşümüne sebep oluyor. 'paolastk.tk' isimli içerik üreticisi de bu görüntülere yenilerinin eklendiği Met Gala'yı ele aldı. 'Bir cilt ne kadar 'mükemmel' olursa olsun, dokusu olacaktır' diyen kadın, 'Kendimizi gerçek olmayan görüntülerle o kadar çok karşılaştırıyoruz ki gerçek bir cildin nasıl olduğunu unutuyoruz!' dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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