Bir İçerik Üreticisi Met Gala'da Kusursuz Ciltleri ile Ön Plana Çıkan Ünlülerin Yüzlerini Yakından İnceledi

Met Gala her sene olduğu gibi bu sene de renki görüntülere sahne oldu. 'Superfine: Tailoring Black Style' teması ile gerçekleştirilen törende ünlü isimler kıyafetleriyle hem göz kamaştırdı hem beyin yaktı. Her birinin sosyal medyada galada çekilmiş birbirinden kusursuz fotoğrafları yerlerini aldı. Peki o kusursuz görüntüler ne kadar gerçek?
Bir içerik üreticisi Met Gala'ya katılan ünlülerin ciltlerini yakından inceledi. O görüntüleri 'Gerçek bir cildin nasıl olduğunu unutuyoruz!' notuyla paylaştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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