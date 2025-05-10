Bir İçerik Üreticisi Met Gala'da Kusursuz Ciltleri ile Ön Plana Çıkan Ünlülerin Yüzlerini Yakından İnceledi

Met Gala her sene olduğu gibi bu sene de renki görüntülere sahne oldu. 'Superfine: Tailoring Black Style' teması ile gerçekleştirilen törende ünlü isimler kıyafetleriyle hem göz kamaştırdı hem beyin yaktı. Her birinin sosyal medyada galada çekilmiş birbirinden kusursuz fotoğrafları yerlerini aldı. Peki o kusursuz görüntüler ne kadar gerçek?

Bir içerik üreticisi Met Gala'ya katılan ünlülerin ciltlerini yakından inceledi. O görüntüleri 'Gerçek bir cildin nasıl olduğunu unutuyoruz!' notuyla paylaştı.