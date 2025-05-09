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Bir İçerik Üreticisi İlginçlikleriyle Göz Kanatan Met Gala Kostümlerindeki Fark Edilmeyen Detayları Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi İlginçlikleriyle Göz Kanatan Met Gala Kostümlerindeki Fark Edilmeyen Detayları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.05.2025 - 23:21

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Her yıl düzenlenen, moda dünyasının en önemli ve göz alıcı etkinliklerinden biri olan Met Gala, 2025 yılında da kırmızı halıda yenilikçi ve sıra dışı tasarımlarla göz kamaştırdı. Bu prestijli etkinlik, New York'ta bulunan ünlü Metropolitan Museum of Art'ta gerçekleştirildi. Bu yılki tema ise 'Superfine: Tailoring Black Style' olarak belirlenmişti. Her yıl olduğu gibi pek çok isim, kıyafetleriyle göz kanattı. 

İçerik üreticisi Kaan Cem Kıvanç, Met Gala kıyafetlerinde fark edilmeyen detayları paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Lisa'nın kıyafetindeki insan yüzleri, Lana Del Rey'in saçına taktığı ve eşine bir selam niteliği taşıyan timsahı, Nicki Minaj'ın elbisesindeki ip detayı gibi ayrıntılar hem kostümleri tema ile bütünleştirdi hem de daha anlamlı hale getirdi.

Lisa'nın kıyafetindeki insan yüzleri, Lana Del Rey'in saçına taktığı ve eşine bir selam niteliği taşıyan timsahı, Nicki Minaj'ın elbisesindeki ip detayı gibi ayrıntılar hem kostümleri tema ile bütünleştirdi hem de daha anlamlı hale getirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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