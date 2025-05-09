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Darp Edildiği Haberleriyle Gündeme Gelen Fenomen Danla Bilic, Mika Raun'la Yaşadıkları Şiddet Hakkında Konuştu

Darp Edildiği Haberleriyle Gündeme Gelen Fenomen Danla Bilic, Mika Raun'la Yaşadıkları Şiddet Hakkında Konuştu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 20:40

Danla Bilic'in podcast programında bu haftanın konuğu Mika Raun oldu. Bilic, şimdilerde darp edildiği görüntülerle gündemde olduğundan, şiddet konusunu gündeme alan ikili, şiddet uygulayanları eleştirdi. Mika Raun da geçmişte yaşadığı bir darp olayından bahsetti.

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Sosyal medyanın en güçlü Influencer'larından Danla Bilic, son dönemlerde gündeme darp haberiyle bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medyanın en güçlü Influencer'larından Danla Bilic, son dönemlerde gündeme darp haberiyle bomba gibi düşmüştü.

Eski sevgilisi Berk Çetin tarafından, şiddete uğrayan Danla Bilic, Çetin'in uzaklaştırma kararını hiçe sayıp iş yerine geldiğini söylemişti. Buna ek olarak sürekli şahsın tacizine uğradığını belirten Bilic'in darp edildiğine ilişkin görüntüler, eski kayıtlara ulaşılarak açığa çıkarılmıştı. Berk Çetin'in Danla Bilic'in kafasından aşağı içecek döktüğü ve onu ittirdiği anlar gözler önüne serilmişti. Danla Bilic, sosyal medyada yaşadıklarını açıklayarak büyük destek toplanmıştı. Ardından Çetin hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şimdilerde "danlacast" isimli podcast programıyla dikkat çeken Danla Bilic, bu hafta Mika Raun'u ağırladı.

Şimdilerde "danlacast" isimli podcast programıyla dikkat çeken Danla Bilic, bu hafta Mika Raun'u ağırladı.

Danla Bilic'in Mika Raun'a 'Yediğine en çok üzüldüğün linç neydi' diye sorunca Mika Raun da daha önce başından geçen bir şiddet olayını sosyal medyada açıklamasının ardından kendisine inanılmamasından bahsetti bunun üzerine kendi yaşadığı olaya atıfta bulunan Danla Bilic,  'Kimse bana dokunamaz ve hiçbir erkek hiçbir kadına veya erkeğe dokunmamayı it gibi öğrenecekler.' ifadesini kullandı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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