Darp Edildiği Haberleriyle Gündeme Gelen Fenomen Danla Bilic, Mika Raun'la Yaşadıkları Şiddet Hakkında Konuştu
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Sosyal medyanın en güçlü Influencer'larından Danla Bilic, son dönemlerde gündeme darp haberiyle bomba gibi düşmüştü.
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Şimdilerde "danlacast" isimli podcast programıyla dikkat çeken Danla Bilic, bu hafta Mika Raun'u ağırladı.
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