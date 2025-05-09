Darp Edildiği Haberleriyle Gündeme Gelen Fenomen Danla Bilic, Mika Raun'la Yaşadıkları Şiddet Hakkında Konuştu

Danla Bilic'in Mika Raun'a 'Yediğine en çok üzüldüğün linç neydi' diye sorunca Mika Raun da daha önce başından geçen bir şiddet olayını sosyal medyada açıklamasının ardından kendisine inanılmamasından bahsetti bunun üzerine kendi yaşadığı olaya atıfta bulunan Danla Bilic, 'Kimse bana dokunamaz ve hiçbir erkek hiçbir kadına veya erkeğe dokunmamayı it gibi öğrenecekler.' ifadesini kullandı.