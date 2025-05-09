Kim Bu Gizemli Bey? Eşref Rüya Dizisinin Güzel Oyuncusu Büşra Develi Sevgilisini İlk Kez Paylaştı!
Şimdilerde televizyon ekranlarında severek izlediğimiz oyuncu Büşra Develi'den yaz aylarında almayı en sevdiğimiz haberlerden biri geldi. Develi, sevgilisi olduğunu yaptığı bir paylaşımla sevenlerine göstermiş oldu.
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Eşref Rüya dizisinin Çiğdem'i Büşra Develi'yi artık tanımayanınız yoktur.
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Başarılı oyuncu Büşra Develi'den uzun zamandır beklediğimiz yeni aşk haberi sonunda geldi!
Aşkını yalnızca bir kalp emojisiyle paylaşan Develi'nin gizemli sevgilisinin ise kim olduğu merak ediliyor şimdilerde.
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