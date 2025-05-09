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Kim Bu Gizemli Bey? Eşref Rüya Dizisinin Güzel Oyuncusu Büşra Develi Sevgilisini İlk Kez Paylaştı!

Kim Bu Gizemli Bey? Eşref Rüya Dizisinin Güzel Oyuncusu Büşra Develi Sevgilisini İlk Kez Paylaştı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 18:08

Şimdilerde televizyon ekranlarında severek izlediğimiz oyuncu Büşra Develi'den yaz aylarında almayı en sevdiğimiz haberlerden biri geldi. Develi, sevgilisi olduğunu yaptığı bir paylaşımla sevenlerine göstermiş oldu.

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Eşref Rüya dizisinin Çiğdem'i Büşra Develi'yi artık tanımayanınız yoktur.

Eşref Rüya dizisinin Çiğdem'i Büşra Develi'yi artık tanımayanınız yoktur.

Güzel oyuncuyu bir süredir ekranlarda göremiyorduk ta ki Eşref Rüya'ya kadar... Şimdilerin en çok sevilen dizilerinden birisi olan Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir gibi isimlerle rol alan Develi'yi daha önce bir dijital platform dizisi olan Fi'de Serenay Sarıkaya ve Ozan Güven gibi isimlerle birlikte izlemiştik. 

Daha önceki yıllarda Burak Deniz ile uzun soluklu bir aşk yaşayan Develi, epey uzun zamandır yeni bir aşk ile gündeme gelmiyordu biliyorsunuz.

Başarılı oyuncu Büşra Develi'den uzun zamandır beklediğimiz yeni aşk haberi sonunda geldi!

Başarılı oyuncu Büşra Develi'den uzun zamandır beklediğimiz yeni aşk haberi sonunda geldi!

Develi sosyal medya hesabından aşkla baktığı iki görseli ardı ardına paylaştı. Ne diyelim, beklememize değmiş anlaşılan!

Aşkını yalnızca bir kalp emojisiyle paylaşan Develi'nin gizemli sevgilisinin ise kim olduğu merak ediliyor şimdilerde.

Aşkını yalnızca bir kalp emojisiyle paylaşan Develi'nin gizemli sevgilisinin ise kim olduğu merak ediliyor şimdilerde.

Yazın gelişi gibi, kalbimizde güneşleri açtıran bu fotoğrafın ardından merakımız da uyandı. Develi'nin paylaşımındaki karizmatik beyefendinin kim olduğu merak konusu haline geldi. Çünkü Büşra Develi, paylaşımına etiket koymamıştı. 

Bakalım Develi'den ilerleyen günlerde gizemli sevgilisinin kim olduğunu açıkladığı bir paylaşım gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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