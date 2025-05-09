Kim Bu Gizemli Bey? Eşref Rüya Dizisinin Güzel Oyuncusu Büşra Develi Sevgilisini İlk Kez Paylaştı!

Güzel oyuncuyu bir süredir ekranlarda göremiyorduk ta ki Eşref Rüya'ya kadar... Şimdilerin en çok sevilen dizilerinden birisi olan Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir gibi isimlerle rol alan Develi'yi daha önce bir dijital platform dizisi olan Fi'de Serenay Sarıkaya ve Ozan Güven gibi isimlerle birlikte izlemiştik.

Daha önceki yıllarda Burak Deniz ile uzun soluklu bir aşk yaşayan Develi, epey uzun zamandır yeni bir aşk ile gündeme gelmiyordu biliyorsunuz.