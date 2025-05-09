Şarkıcı Begüm Polat Hakkında Yasa Dışı Bahis Soruşturması Başlatıldı
Şarkıcı Begüm Polat, sosyal medyada katıldığı bir programda kullandığı bardak nedeniyle yasa dışı bahis soruşturmasına dahil oldu. Sabah’ta yer alan habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatılan Polat, iddiaları reddetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle takibe takılan isimlerden biri de şarkıcı Begüm Polat oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Begüm Polat verdiği ifade de suçlamaları reddetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın