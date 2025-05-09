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Şarkıcı Begüm Polat Hakkında Yasa Dışı Bahis Soruşturması Başlatıldı

Şarkıcı Begüm Polat Hakkında Yasa Dışı Bahis Soruşturması Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.05.2025 - 12:37 Son Güncelleme: 09.05.2025 - 12:42

Şarkıcı Begüm Polat, sosyal medyada katıldığı bir programda kullandığı bardak nedeniyle yasa dışı bahis soruşturmasına dahil oldu. Sabah’ta yer alan habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatılan Polat, iddiaları reddetti.

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Yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle takibe takılan isimlerden biri de şarkıcı Begüm Polat oldu.

Yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle takibe takılan isimlerden biri de şarkıcı Begüm Polat oldu.

Begüm Polat'ın sosyal medyada katıldığı bir programda kullandığı bardak başını belaya soktu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Polat hakkında soruşturma başlatıldı. Yasadışı bahis reklamını önlemeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Begüm Polat verdiği ifade de suçlamaları reddetti.

Hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Begüm Polat verdiği ifade de suçlamaları reddetti.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Şarkıcı Begüm Polat savcılıktaki ifadesinde, söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını belirterek böyle bir suça karışmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Kullandığı bardakta yazan yazının reklam olup olmadığını bile bilmediğini sadece programa odaklandığını söyledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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