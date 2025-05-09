Begüm Polat Kimdir? Begüm Polat Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

30 Mayıs 1995 tarihinde doğan Begüm Polat Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta okulun ardından lise eğitimini Ankara İnönü Anadolu Lisesinde aldı. İlköğretim döneminde müzik öğretmeninin sesini keşfetmesiyle Ankara İlköğretim okullar arası ses yarışmasına katıldı. Polat ‘’Ben Seni Sevdiğimi Dünyalara Bildirdim ’’ türküsünde sergilediği solo performansı ile 1.oldu. Daha sonra ortaöğretimini tamamlarken, 3 yıl boyunca Türk Sanat Müziği dalında katıldığı okullar arası ses yarışmalarında dereceler aldı.

2011 yılında TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu ile TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Müzik Gençlik Korosu sınavlarına giren Begüm Polat ikisini de derece ile kazandı.2013 yılına kadar aktif olarak Çok Sesli Gençlik Korosunda sesini geliştirmek için eğitimler aldı. TRT Ses Sanatçısı ve eğitmeni Feruzan Esmergül’den şan, yorum ve nota eğitimi aldı.

Begüm Polat Kaç Yaşında?

1995 doğumlu olan Begüm Polat, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

Begüm Polat Nereli?

Begüm Polat, Ankara doğumludur ve eğitim hayatının büyük bir kısmını Ankara’da sürdürmüştür.