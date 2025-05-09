Begüm Polat Kimdir? Begüm Polat Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Begüm Polat, hem müzik hem de oyunculuk alanında çeşitli projelerde yer almış bir isim. Ankara’da doğup büyüyen Polat, eğitim hayatına burada devam ederken küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Katıldığı ses yarışmaları ve aldığı derecelerle kariyerinin temellerini attı. Peki Begüm Polat nereli, kaç yaşında ve kariyerine nasıl başladı?
İşte detaylar...
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Begüm Polat Kimdir?
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Begüm Polat’ın Kariyer Başlangıcı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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