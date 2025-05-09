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Begüm Polat Kimdir? Begüm Polat Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Begüm Polat Kimdir? Begüm Polat Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Kimdir
Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.05.2025 - 12:44

Begüm Polat, hem müzik hem de oyunculuk alanında çeşitli projelerde yer almış bir isim. Ankara’da doğup büyüyen Polat, eğitim hayatına burada devam ederken küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Katıldığı ses yarışmaları ve aldığı derecelerle kariyerinin temellerini attı. Peki Begüm Polat nereli, kaç yaşında ve kariyerine nasıl başladı?

İşte detaylar...

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Begüm Polat Kimdir?

Begüm Polat Kimdir?

30 Mayıs 1995 tarihinde doğan Begüm Polat Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta okulun ardından lise eğitimini  Ankara İnönü Anadolu Lisesinde aldı. İlköğretim döneminde müzik öğretmeninin sesini keşfetmesiyle Ankara İlköğretim okullar arası ses yarışmasına katıldı. Polat ‘’Ben Seni Sevdiğimi Dünyalara Bildirdim ’’ türküsünde sergilediği solo performansı ile 1.oldu. Daha sonra ortaöğretimini tamamlarken, 3 yıl boyunca Türk Sanat Müziği dalında katıldığı okullar arası ses yarışmalarında dereceler aldı.

2011 yılında TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu ile TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Müzik Gençlik Korosu sınavlarına giren Begüm Polat ikisini de derece ile kazandı.2013 yılına kadar aktif olarak Çok Sesli Gençlik Korosunda sesini geliştirmek için eğitimler aldı. TRT Ses Sanatçısı ve eğitmeni Feruzan Esmergül’den şan, yorum ve nota eğitimi aldı.

Begüm Polat Kaç Yaşında?

1995 doğumlu olan Begüm Polat, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

Begüm Polat Nereli?

Begüm Polat, Ankara doğumludur ve eğitim hayatının büyük bir kısmını Ankara’da sürdürmüştür.

Begüm Polat’ın Kariyer Başlangıcı

Begüm Polat’ın Kariyer Başlangıcı

Begüm Polat’ın kariyeri ilkokul yıllarında katıldığı ses yarışmaları ile başlamıştır. TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu’nda yer alarak müzik eğitimine profesyonel anlamda adım atmıştır. Daha sonra T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda çalışmalarını sürdürmüştür. 

Aynı zamanda spikerlik ve sunuculuk eğitimi almış; çeşitli radyo ve televizyon kanallarında spikerlik, sunuculuk ve yapımcılık görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılında çıkardığı “Susardın” isimli single çalışması ile Türkiye Gençlik Performans Özel Ödülünü kazanmıştır. Oyunculuk alanında da aktif olan Polat, 2018 yılında vizyona giren “Koyver Gitsin” filminde başrol oynamıştır.

Begüm Polat'ın Yer Aldığı Filmler

Koyver Gitsin (2018)

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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