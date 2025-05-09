Uzak Şehir'nin Alya'sı Sinem Ünsal Aşka Geldi: Oyuncu Sevgilisi Berk Cankat'ın Doğum Gününü Video ile Kutladı

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde Alya karakteriyle fırtınalar estiren Sinem Ünsal, özel hayatıyla da magazin gündemini sık sık meşgul ediyor. Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Berk Cankat’la mutlu bir birliktelik sürdüren güzel oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta yakıp geçti.

Sevgilisinin doğum günü için romantik bir video hazırlayan Ünsal, “Sevgilim iyi ki doğdun” notunu düştü. Sevgilisine olan aşkını kelimelere döken Ünsal’ın bu jesti takipçilerinden tam not aldı. Aşk dolu kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım 👇