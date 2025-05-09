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Uzak Şehir'nin Alya'sı Sinem Ünsal Aşka Geldi: Oyuncu Sevgilisi Berk Cankat'ın Doğum Gününü Video ile Kutladı

Uzak Şehir'nin Alya'sı Sinem Ünsal Aşka Geldi: Oyuncu Sevgilisi Berk Cankat'ın Doğum Gününü Video ile Kutladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.05.2025 - 11:39

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde Alya karakteriyle fırtınalar estiren Sinem Ünsal, özel hayatıyla da magazin gündemini sık sık meşgul ediyor. Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Berk Cankat’la mutlu bir birliktelik sürdüren güzel oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta yakıp geçti. 

Sevgilisinin doğum günü için romantik bir video hazırlayan Ünsal, “Sevgilim iyi ki doğdun” notunu düştü. Sevgilisine olan aşkını kelimelere döken Ünsal’ın bu jesti takipçilerinden tam not aldı. Aşk dolu kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım 👇

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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Uzak Şehir, izleyicisini hem güçlü hikayesiyle hem de başarılı oyuncu kadrosuyla ekran başına kilitliyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Uzak Şehir, izleyicisini hem güçlü hikayesiyle hem de başarılı oyuncu kadrosuyla ekran başına kilitliyor.

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Alya Albora’ya hayat veren Sinem Ünsal, performansıyla olduğu kadar güzelliğiyle de öne çıkıyor. Ancak bu kez Ünsal, setten değil özel hayatından gelen bir paylaşımla gündemde.

Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakteriyle yıldızı parlayan Ünsal, o günden bu yana birçok yapımda karşımıza çıktı.

Gizli Saklı, Elbet Bir Gün, Siyah Beyaz Aşk gibi projelerde rol alan genç oyuncu, kariyerindeki bu istikrarlı yükselişi sosyal medya enerjisiyle de destekliyor.

Gizli Saklı, Elbet Bir Gün, Siyah Beyaz Aşk gibi projelerde rol alan genç oyuncu, kariyerindeki bu istikrarlı yükselişi sosyal medya enerjisiyle de destekliyor.

3 milyonun üzerinde takipçiye sahip olan Instagram hesabından yaptığı son paylaşım, sadece oyunculuğuyla değil aşk hayatıyla da ne kadar dikkat çektiğini bir kez daha kanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde düz ve parlak saçlarıyla verdiği sade ama iddialı pozlar sayesinde gündeme gelen Ünsal, alışıldık dalgalı saçlarının aksine bu farklı imajıyla hayranlarını şaşırtmıştı.

Kaçıranlar için:

O paylaşımın etkisi daha tazeyken, bu kez aşkla dolu yeni bir paylaşımla karşımıza çıktı.

O paylaşımın etkisi daha tazeyken, bu kez aşkla dolu yeni bir paylaşımla karşımıza çıktı.

Bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşayan Sinem Ünsal, sevgilisinin doğum gününü unutmadı. Hem de öyle sıradan bir kutlama değil! Ünsal, birlikte çekildikleri özel anlardan oluşan fotoğrafları kolajlayarak romantik bir video haline getirdi. Bu anlamlı videoyu Instagram hesabından paylaşan oyuncu, “Sevgilim, iyi ki doğdun” notunu düşerek hem aşkını ilan etti hem de takipçilerini mest etti.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ünsal'ın bu paylaşımı hayranlarından yoğun ilgi gördü. Kısa sürede binlerce beğeni alan video, yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o romantik paylaşım:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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