Uzak Şehir'nin Alya'sı Sinem Ünsal Aşka Geldi: Oyuncu Sevgilisi Berk Cankat'ın Doğum Gününü Video ile Kutladı
Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde Alya karakteriyle fırtınalar estiren Sinem Ünsal, özel hayatıyla da magazin gündemini sık sık meşgul ediyor. Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Berk Cankat’la mutlu bir birliktelik sürdüren güzel oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta yakıp geçti.
Sevgilisinin doğum günü için romantik bir video hazırlayan Ünsal, “Sevgilim iyi ki doğdun” notunu düştü. Sevgilisine olan aşkını kelimelere döken Ünsal’ın bu jesti takipçilerinden tam not aldı. Aşk dolu kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Gelin o paylaşıma birlikte bakalım 👇
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Uzak Şehir, izleyicisini hem güçlü hikayesiyle hem de başarılı oyuncu kadrosuyla ekran başına kilitliyor.
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Gizli Saklı, Elbet Bir Gün, Siyah Beyaz Aşk gibi projelerde rol alan genç oyuncu, kariyerindeki bu istikrarlı yükselişi sosyal medya enerjisiyle de destekliyor.
O paylaşımın etkisi daha tazeyken, bu kez aşkla dolu yeni bir paylaşımla karşımıza çıktı.
İşte o romantik paylaşım:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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